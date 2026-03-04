DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Y lo que muchos no saben es que antes de la nominación al Oscar, antes de que el mundo viera sus ojos llenos de lágrimas y sus manos capaces de sanar en la pantalla, Michael Clarke Duncan cavaba zanjas en las calles de Chicago.

Era enorme, poderoso, imponente. Pero también —y sobre todo— dolorosamente tímido. Criado por su madre, quien lo sacó adelante sola, creció escuchando una frase que lo acompañaría toda su vida: “Tu tamaño es un regalo… pero tu ternura es tu verdadera fuerza”.

Durante años trabajó como guardia de seguridad en clubes nocturnos de Los Ángeles, custodiando celebridades. Protegía cuerpos mientras soñaba con tocar almas en la pantalla grande. Sin embargo, en los castings las respuestas se repetían: “demasiado grande”, “demasiado tierno”, “no encaja”.

Hasta que apareció una oportunidad inesperada. Según reconstruyen diversas crónicas de la época, fue Bruce Willis quien, tras conocerlo y verlo en una audición cargada de emoción genuina, recomendó su nombre para un papel que terminaría cambiándole la vida. Ese personaje sería John Coffey en The Green Mile, adaptación de la novela de Stephen King.

Allí, Duncan encarnó al gigante amable condenado a muerte, un hombre incomprendido que parecía un monstruo, pero cuya única intención era aliviar el dolor ajeno. Su interpretación fue tan conmovedora que en el año 2000 recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto.

Quienes trabajaron con él recordaron después que muchas de sus lágrimas frente a cámara no eran impostadas. Había en su actuación una memoria emocional profunda: los años de esfuerzo físico, el peso de los prejuicios, el deseo de ser aceptado por algo más que su tamaño.

“Ser fuerte no significa devolver el golpe. A veces significa mantenerse en pie sin quebrarse”, solía repetir en entrevistas.

Cuando falleció en 2012, a los 54 años, tras complicaciones cardíacas, Hollywood no solo perdió a un actor talentoso. Perdió a un hombre que había hecho de la sensibilidad su marca distintiva en una industria que muchas veces confunde dureza con fortaleza.

Su historia quedó como recordatorio de que detrás de los cuerpos imponentes puede habitar una delicadeza extraordinaria.

Porque a veces los hombres más grandes son los que mejor saben escuchar.

Y a veces, un gigante no necesita rugir. Solo necesita que alguien crea en él.