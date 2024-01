Gualeguaychú: la esposa de Piaggio y una fuerte denuncia

Compartir esta información

Emilia Bilen, médica ginecóloga que prestaba servicios en la Municipalidad de Gualeguaychú, denunció públicamente que por su pertenencia política, y por ser la esposa del exintendente Martín Piaggio (PJ), fue desafectada de su función.

«Una lástima que se cuestione mi desempeño laboral por mi ideología política y por ser la esposa del anterior intendente», lanzó la profesional y cargó contra el actual jefe comunal Mauricio Davico (Juntos).

El nombre de Emilia Bilen se suma a la nómina de trabajadores municipales a los cuales la gestión de Mauricio Davico no le renovó los contratos. A diferencia de lo ocurrido con aquellos trabajadores que denunciaron en sus redes haber sido notificados por whatsapp, la esposa del exintendente Esteban Martín Piaggio informó que no fue notificada por ningún medio. Se enteró al comunicarse «por una consulta administrativa». Y remarcó: «Ni siquiera sabían que todavía al 16 de enero de 2024 seguía yendo a trabajar. Muy desprolijo todo».

Al respecto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Gualeguaychú, Luciano Garro, dijo: «Los contratos finalizaron como cualquier contrato que termina una vez que llega la fecha de caducidad. No estoy de acuerdo con la comunicación vía whatsapp porque ni siquiera tendríamos que comunicar que tal contrato concluyó cuando está clara la fecha en la que éste termina. No fueron ni 700 ni 300, fueron 35 los contratos que no se renovaron, que finalizaron el 31 de diciembre pasado».

«Como ocurriría con cualquier gestión, nosotros queremos integrar nuestros equipos con gente de confianza. La realidad es que hoy en día trabajamos con el equipo de Martín Piaggio porque aún no hemos podido contratar a quienes consideramos que pueden sumar al funcionamiento de la Municipalidad», señaló Garro.

E insistió: «Si firmaste un contrato que termina el 31 de diciembre de 2023, no hay nada más que aclarar. Pero lamentablemente en la Municipalidad se venía manejando de una manera muy irregular el tema contratos, las personas iban a trabajar sin contrato, durante todo el año, para que en noviembre se firme con el retroactivo a los meses anteriores. Cómo cobraban esas personas sin que existiera contrato previo», cuestionó el funcionario de Davico.

Sin referirse a Bilen, Garro sostuvo que «en Salud nos encontramos con un montón de situaciones que no tienen explicación». Y ejemplificó: «Compras directas a farmacias por precios que seguramente son más altos que la compra del mismo medicamento a un laboratorio, entre otras cuestiones».

Vale remarcar que la médica Emilia Bilen encabezó los equipos de salud que implementaron la ILE (interrupción voluntaria del embarazo) y, luego de la aprobación de la ley, la IVE a nivel local, como así también integró el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescenc

«Una excelente profesional, una luchadora por el acceso a nuestros derechos en un sistema de salud lleno de objetores. Emilia siempre estuvo acompañándonos desde su humildad y su compromiso. Me indigna lo injusto del destrato y me duele porque nos dejan sin una imprescindible en estos lugares en los tiempos donde más vamos a necesitarla. Son perversos», sostuvo en sus redes sociales María Belén Biré, exdirectora de Derechos Humanos y ex titular del área de Género y Diversidad durante la gestión de Martín Piaggio.

El descargo en redes

«Les cuento que ya no seré más ginecóloga de la Municipalidad. Ayer a la mañana (por el martes) llamé a Dirección de Personal de la Municipalidad para averiguar sobre un tema administrativo y me informaron que mi contrato como médica ginecóloga fue cancelado el 31 de diciembre de 2023 y que alguien me tendría que haber avisado. Ni siquiera sabían que todavía al 16 de enero de 2024 seguía yendo a trabajar», comienza el descargo de la médica ginecóloga María Emilia Bilen en la red social Facebook.

«Una lástima que se cuestione mi desempeño laboral por mi ideología política o ser la esposa del anterior intendente. Quienes me conocen saben mi eterna lucha por garantizar los derechos de las mujeres en Gualeguaychú a través de mi profesión. Siempre con respeto y convicción», agregó.

«Muy desprolijo todo. Estoy muy triste por este manejo después de 15 años de trabajo en los Centros de Salud. Me despido de este hermoso grupo humano y laboral. Por supuesto nos seguiremos viendo en otros ámbitos», cerró la médica su descargo.