Aparece otro nombre para presidir el PJ 

Además de Rossi se echó a rodar otra posibilidad, hasta ahora de manera informal. El encuentro en la sede partidaria, un escenario contra Bordet.

Se torna complejo detectar a esta altura cuál sería el interés por presidir el Consejo Provincial del Partido Justicialista que, el día 10 de marzo, debe renovar sus autoridades.

Los días corren y los candidatos no aparecen. Quizás ese desinterés de décadas, ahora, sea una prudente alternativa ante una crisis que escala día a día.

Sin un nombre en el sillón de Urquiza, el peronismo entrerriano debe resolver una conducción. El único anotado es el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.

El jueves pasado hubo un encuentro de “autoconvocados” en la casona de 9 de Julio, de la que participaron Julio Solanas y Gustavo Guzmán, como personalidades reconocidas por fuera de la galería pejotista. Un ex intendente y un ex candidato a intendente que venían de desempeñarse en la Cámara de Diputados y la Anses y que desde el 10 de diciembre no tiene responsabilidades institucionales. Ese sector perdió la interna en Paraná y lo más identitario que tiene es su oposición a la figura de Gustavo Bordet.

El documento redactado luego del encuentro fue elocuente. Se destacó “la década ganada de la justicia social de la mano de Néstor y Cristina” y se subrayó que “el PJ brilla por su ausencia en el seno del pueblo, con sus estructuras sin funcionar, sin propuesta política, sin organización territorial”, lo que tuvo como consecuencia “derrotas humillantes para su orgullo histórico, en manos de una derecha que supo canalizar el descontento del pueblo peronista con una dirigencia que lejos estuvo de estar a la altura de las circunstancias y se desentendió de la suerte de nuestro pueblo”.

En el cónclave se cuestionó la ausencia de las autoridades partidarias, excepto, claro, la de Guzmán, que preside el PJ local.

Un escenario perfecto para Solanas, que tiene ganas de ponerse al frente del PJ provincial, pero no lo dice.

El otro encuentro fue en Puerto Yeruá unos días antes, donde un grupo de intendentes de localidades de la costa del Uruguay se reunieron para analizar la coyuntura provincial, nacional y los desafíos para el partido. La foto encuadró a Damián Arévalo intendente de Feliciano; Ricardo Bravo por Federación; Ariel Stuker de La Criolla; Gustavo Bastián de San José; Hernán Niz por Villa Mantero; Mauro Díaz Chávez de Aldea San Antonio; Ricardo Sandoval de Pronunciamiento; Juan Amavet de Santa Anita; Fernando Viganoni por San Justo y el anfitrión Benítez.

Se planteó la necesidad de “renovar” el PJ y se subrayó la importancia del rol de la Liga de Intendentes e Intendentas, el otro organismo que debe definir su conducción.

De una rueda de conversaciones informales, impulsada por la intendenta de Paraná Rosario Romero, surgió el nombre de José Eduardo Lauritto como candidato de la unidad. El jefe comunal de Concepción del Uruguay no representa la renovación que impulsa el grupo de sub 40 de Yeruá, pero su capital sería el territorio y una especie de prestigio dentro del partido.

El 17 de febrero es la fecha límite para la presentación de listas. Los cargos a elegir son también los consejos departamentales, unidades básicas y rectorado.