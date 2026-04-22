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Violencia en escuela de Concordia. Una estudiante atacó a otra y le fisuró la costilla

La agresión ocurrió este martes en la Escuela Secundaria N° 16 “Profesor Gerardo Victorin”, conocida como Comercio 1 de Concordia.

Detalles

Lo que comenzó con una discusión en un grupo de Whatsapp terminó en violencia física en la puerta de una institución educativa entrerriana, dejando como saldo una menor con heridas de consideración tras una pelea. La joven de 14 años, D.J., fue golpeada y resultó con lesiones en varias partes del cuerpo, la más importante de ellas en una costilla.

“El hecho que sucedió con mi nena viene de larga data, por parte de quien la atacó físicamente. La agrede verbalmente. Han prohibido el uso de celulares, pero quedó en evidencia que lo estaban usando”, relató en diálogo Gisela Pamela Mora, madre de la menor agredida.

“Se le avalancha, le pegó una trompada fuerte en el ojo, la tiró al suelo y la pateó. Tiene un golpe muy fuerte en la cadera, en el brazo, que se le raspó, y la costilla fisurada“, relató la mujer en relación al estado de salud de su hija.

La intervención de una docente impidió que el hecho pase a mayores, pero de todos modos la menor resultó con lesiones de consideración.

Tras hacer la denuncia, la joven fue examinada por el médico de la Jefatura de Concordia, según detalló su madre, quien lamentó la situación que atraviesa la menor. “No quiere ir más a la escuela”, expresó. Además, cuestionó la actitud de la institución, desde donde le habrían sugerido hacer la denuncia policial debido a que la agresión ocurrió puertas afuera de la escuela.

Fuente: Ahora