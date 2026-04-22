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La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la provincia llevó adelante la audiencia pública para la definición de la temporada de actividad cinegética menor 2026, con una amplia participación de actores vinculados a la temática.

La instancia convocada por el Gobierno de Entre Ríos permitió recoger aportes de diversos sectores vinculados a la actividad, en un marco de respeto y orden, de cara a la definición de la próxima temporada.

Durante la jornada estuvieron presentes organizaciones no gubernamentales ambientalistas, representantes del turismo cinegético, cazadores particulares, presidentes de comunas, actores del ámbito rural y público en general, quienes expusieron sus posturas y consideraciones. Asimismo, participaron el coordinador de Políticas Agropecuarias de la provincia, José Basaldúa; y el diputado provincial Juan Manuel Rossi, presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados.

En ese marco, el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó que “se escucharon todas las voces y ponencias, en una instancia que refleja el compromiso de los distintos sectores con la temática”. Además, valoró “el marco de respeto en el que se desarrolló la audiencia, lo que permitió que cada participante pudiera expresarse con claridad y ser escuchado”.

Zárate señaló que “todos los aportes serán analizados y considerados en el proceso de elaboración de la resolución final”, y remarcó que “si bien esta instancia es de carácter consultivo y no vinculante, resulta fundamental para la toma de decisiones informadas”.

Finalmente, desde el organismo se reafirmó el compromiso de continuar trabajando en el ordenamiento de la actividad, procurando compatibilizar el uso del recurso con criterios de manejo y conservación.