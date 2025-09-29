Gladis Cabrera: la convicción de la libertad como motor del cambio

En un mediodía soleado y feriado en Concordia, una escena poco común captó la atención de vecinos y transeúntes: Gladis Cabrera, acompañada por un grupo de jóvenes militantes de La Libertad Avanza, decidió salir a las calles de su ciudad natal con un único propósito: hablar de libertad, de cambio y de la oportunidad histórica que atraviesa la Argentina.

“Un cambio es posible”, repite con una convicción que no se desgasta. “La garantía de ese cambio es La Libertad Avanza. La otra parte, el kirchnerismo, ha sido inmensamente corrupto, y nuestra obligación moral es explicarle a la gente que podemos dar vuelta esta historia”.

Gladis Cabrera no es una improvisada. Nacida en Concordia hace 64 años, proviene de una familia de emprendedores que le inculcó el valor del esfuerzo y la independencia. Desde hace más de 17 años sostiene con dedicación su boutique Viento en Popa, un emprendimiento que la ha acompañado en cada etapa de su vida. Formada en administración de empresas y marketing en el IAC, madre y trabajadora, hoy combina su experiencia personal con su militancia política.

En 2023 se animó a dar un paso más allá: fue candidata a senadora provincial por La Libertad Avanza. Ahora, como candidata a diputada nacional suplente, insiste en que su rol no depende del lugar en la lista, sino de la vocación de servicio. “Aunque sea suplente, no voy a dejar de poner el mayor de los esfuerzos para que este cambio se concrete. Estoy segura de que vamos a verlo realizado”.

Durante la jornada, Cabrera no habla en tono de confrontación, sino de llamado ciudadano. Para ella, salir en un día feriado a explicar las ideas de la libertad no es un sacrificio, sino un deber cívico. “Es un deber absoluto estar hoy acá, compartiendo con nuestra gente, porque basta con ver ese cruel 49,2% de pobreza en Concordia. Es una mochila de gran peso para todos, y yo quiero colaborar desde cualquier lugar para que eso cambie”.

La irrupción de Javier Milei y de La Libertad Avanza, dice, le dio la certeza de transformar su voz ciudadana en acción política concreta. “Yo creo en la honestidad, en la transparencia y en la libertad. Y creo que ahora la Argentina tiene la oportunidad histórica de volver a levantarse”.

Así, entre charlas improvisadas en la peatonal y el saludo cordial a quienes se detienen a escucharla, Gladis Cabrera se convierte en una referencia local de lo que significa la militancia por convicción: demostrar, con hechos y presencia, que la política también puede nacer de la calle, del diálogo y de la voluntad de cambio.