Giampaolo: “Antes de candidaturas, tenemos la obligación de acordar ideas comunes y soluciones”

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El expresidente del Concejo Deliberante de Concordia y dirigente del Partido Justicialista, Mariano Giampaolo, habló sobre la reconfiguración del peronismo, la necesidad de recuperar el rol de oposición y la construcción de una alternativa política basada en propuestas. “Hasta que no solucionemos los problemas concretos de la gente, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.

El dirigente del Partido Justicialista y expresidente del Concejo Deliberante de Concordia, Mariano Giampaolo, visitó los estudios de Radio Rivadavia Concordia, donde participó del programa Punto de Inflexión y dejó definiciones sobre el presente del peronismo, el rol de la oposición y el escenario político de cara al futuro.

Durante la entrevista, Giampaolo confirmó que tiene vocación política y no descartó aspiraciones personales, aunque dejó en claro que, a su entender, cualquier candidatura debe estar subordinada a un acuerdo mucho más profundo.

“Todo cura quiere ser Papa”, graficó, pero inmediatamente remarcó que ninguna postulación individual puede estar por encima de la construcción de un programa común.

“Primero debemos definir qué soluciones concretas vamos a ofrecerles a los concordienses. Hasta que no solucionemos eso, es ofensivo que hablemos de candidaturas”, sostuvo.

“Necesitamos recuperar el rol de oposición”

Uno de los principales ejes de la exposición de Giampaolo fue la situación del justicialismo y la necesidad, según su mirada, de recuperar plenamente el rol opositor.

El dirigente consideró que durante los últimos años se confundieron los roles que la democracia y la Constitución asignan a las distintas fuerzas políticas y sostuvo que la oposición no debe ser entendida como una actitud negativa.

“Estamos recién ahora retomando el rol de oposición, que no es una mala palabra”, expresó.

En ese sentido, afirmó que los partidos y dirigentes que fueron elegidos por una parte de la ciudadanía tienen la responsabilidad de expresar las demandas y preocupaciones de quienes no acompañaron a los gobiernos de turno.

Para Giampaolo, la oposición debe ejercer una función de control y, al mismo tiempo, presentar alternativas y propuestas.

Salud, servicios y problemas cotidianos

El exconcejal también puso el foco en diferentes situaciones que, según sostuvo, hoy generan preocupación entre los vecinos de Concordia y de Entre Ríos.

Entre ellas mencionó la situación de la salud pública, PAMI y la obra social provincial, además de problemas vinculados a los servicios esenciales.

Giampaolo planteó que la política debe volver a concentrarse en cuestiones concretas de la vida cotidiana.

“Necesitamos ideas sencillas que le hagan más fácil la vida a la gente”, sostuvo.

Como ejemplo, señaló la necesidad de que los ciudadanos puedan acceder normalmente a la atención médica y a los servicios que necesitan.

“Tenemos que poder dejar nuestros residuos y que el servicio municipal los recoja como toda la vida sucedió, tenemos que volver a recibir agua corriente limpia en nuestras casas y nuestra heladera tiene que tener los alimentos mínimos para nuestros hijos”, expresó.

Y agregó que no se necesitan fórmulas mágicas, sino “devolverle la normalidad a los vecinos”, mediante un plan y un conjunto de personas trabajando de manera organizada.

La unidad, alrededor de ideas

Respecto de la reorganización del peronismo, Giampaolo se mostró partidario de ampliar los espacios de diálogo y construir una unidad que no se limite exclusivamente a los dirigentes o a las candidaturas.

“Para mí es un grave error que las mesas se conformen en torno a quienes anunciaron candidaturas”, afirmó.

En cambio, consideró que la discusión debe abrirse a distintos sectores sociales y políticos que compartan preocupaciones y objetivos comunes.

La unidad, según expresó, “no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un reparto de candidaturas”, sino que debe construirse a partir de coincidencias sobre los problemas de Concordia y las soluciones que se pretende ofrecer a la comunidad.

“No soy representante ni intérprete de Bordet”

Durante la entrevista también fue consultado por su relación con el exgobernador y actual senador nacional Gustavo Bordet.

Giampaolo aclaró que no habla en nombre del exmandatario y rechazó ser presentado como su representante.

“No soy representante ni exégeta de Gustavo”, afirmó.

Sí reconoció que colabora con Bordet en diferentes actividades y destacó su intención de contribuir a la construcción de una propuesta política basada en la unidad y en ideas programáticas.

Asimismo, señaló que, según le ha manifestado el propio Bordet, actualmente no está trabajando alrededor de una candidatura personal.

Giampaolo insistió en que el desafío debe ser encontrar puntos de coincidencia entre los diferentes sectores y, en caso de que no se logre un acuerdo, permitir una competencia interna que defina las mejores propuestas.

Críticas al oficialismo y preocupación por la campaña

En otro tramo de la entrevista, el dirigente justicialista cuestionó lo que definió como estrategias políticas destinadas a fragmentar a los espacios opositores.

También expresó su preocupación por la posibilidad de que la próxima campaña electoral se aleje de la discusión de propuestas y quede dominada por denuncias, conflictos judiciales y enfrentamientos mediáticos.

“Concordia necesita una campaña de propuestas, no una guerra de expedientes y fake news en redes sociales”, afirmó.

Giampaolo consideró que el debate electoral debe centrarse en cuestiones como la salud, el trabajo, los servicios públicos y las soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“La sociedad no necesita más enfrentamientos ni condenas anticipadas en los medios: necesita dirigentes que se unan alrededor de ideas capaces de mejorarle la vida”, concluyó.

Fuente: Programa Punto de Inflexión, de radio Rivadavia Concordia 106.10 MHZ

Redaccion de 7Paginas