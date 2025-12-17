WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes una recorrida por dos espacios turísticos estratégicos del perilago de Salto Grande que el gobierno provincial logró recuperar y poner en valor con el objetivo de fortalecer la oferta turística y generar desarrollo económico en la región de Concordia. Se trató del camping Las Palmeras y del complejo Termas de Ayuí y Parque Acuático, dos sitios emblemáticos que habían permanecido durante años en condiciones de abandono o bajo ocupaciones irregulares.

Durante la visita, el mandatario subrayó que la recuperación de estos espacios forma parte de un proceso iniciado hace dos años, orientado a devolver a la comunidad bienes públicos que habían sido “usurpados por unos pocos vivos” y que hoy vuelven a estar al servicio de todos los entrerrianos. “Decidimos recuperar para todos lo que durante más de 20 años estuvo en manos de unos pocos. Lugares muy lindos, que eran patrimonio de todos, hoy vuelven a ponerse en valor”, expresó Frigerio ante la prensa.

El gobernador remarcó que el trabajo no se limita a un solo punto del perilago, sino que abarca una estrategia integral que incluye el Hotel Ayuí, el camping Las Palmeras y, más recientemente, el camping Las Tortugas, otro sector clave del lago de Salto Grande. “Estamos trabajando para todos los entrerrianos, recuperando bienes que son de todos y transformándolos en espacios dignos, limpios, con infraestructura y pensados para el disfrute de la gente”, afirmó.

Frigerio explicó que las tareas de restauración y puesta en valor se realizaron en un contexto económico complejo, con escasez de recursos, lo que obligó a priorizar el trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y organismos. En ese sentido, destacó el esfuerzo coordinado entre la provincia, el municipio de Concordia, CODESAL, CAFESG, el STM y otras áreas técnicas. “Cuando los recursos no sobran, lo suplimos con trabajo en equipo. Cada uno aporta lo que puede para transformar lugares que antes estaban roñosos, sucios y sin infraestructura, en espacios que hoy dan orgullo”, señaló.

Respecto al camping Las Tortugas, el gobernador confirmó que el proceso de recuperación recién comienza, ya que en las últimas horas se tomó posesión formal del predio con intervención de la Justicia, la Fiscalía de Estado y la Policía. “Ahora vamos a evaluar en qué condiciones está y, cuando estemos seguros de que la gente lo puede disfrutar de manera cómoda y segura, lo vamos a abrir inmediatamente al público”, aseguró, sin descartar que pueda habilitarse durante la próxima temporada estival si los trabajos avanzan con rapidez.

En el cierre de la recorrida, Frigerio puso el foco en la importancia del turismo para la economía local y provincial, especialmente de cara al verano. Recordó que Entre Ríos cuenta con al menos 70 destinos turísticos de primer nivel y ubicó a Concordia como una de las ciudades más atractivas de la provincia. “No es solo la zona del lago: toda Concordia es muy linda para recorrer. Nos estamos preparando para una muy buena temporada, después de dos años difíciles, sobre todo para el sector turístico”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador destacó que los últimos fines de semana largos registraron niveles récord de ocupación y se mostró optimista de que esa tendencia se consolide durante el verano, con carnavales multitudinarios, termas y playas colmadas de visitantes. “Eso significa trabajo, movimiento económico y recursos tanto para la provincia como para el municipio”, concluyó.