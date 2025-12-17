WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Una selección de canapés con masa de hojaldre que sobresale en las celebraciones familiares por su sencillez y versatilidad

La variedad de canapés de hojaldre se ha consolidado como una de las opciones más apreciadas en las celebraciones familiares, especialmente durante Navidad. Cristina Alvarez periodista especializada en gastronomía ha compartido en Cocina Fácil sus cinco recetas favoritas, que han logrado convertirse en un clásico en su hogar y que, según ha explicado, sus familiares esperan cada año con entusiasmo.

Estas propuestas, todas elaboradas con masa de hojaldre, destacan por su sencillez, su coste asequible y la facilidad con la que pueden adaptarse a diferentes gustos y necesidades. La autora ha subrayado la importancia de mantener la masa de hojaldre en frío hasta el momento de preparar los canapés, ya que trabajar con ella a temperatura ambiente dificulta el manejo y puede afectar al resultado final. Además, ha señalado que, aunque innovar en los menús navideños puede resultar atractivo, ella prefiere recurrir a recetas que ya sabe que funcionan y que permiten equilibrar el presupuesto, reservando los ingredientes más costosos para los platos principales de pescado, marisco o carne.

Opciones hay muchas pero Cristina Álvarez mantiene inamovible su quinteto de recetas. La base para todas es la misma: hojaldre refrigerado de formato rectangular, un ingrediente versátil, económico y disponible todo el año en supermercados. Cada canapé utiliza distintos ingredientes y técnicas, pero comparten el mismo objetivo: resultar deliciosos al mínimo coste.

Cinco formas de triunfar con el hojaldre

Bocaditos de hojaldre y almendra

El primero solo necesita dos ingredientes, estos paquetitos crujientes ofrecen un resultado sorprendente por su textura y sabor. El secreto, en palabras de la autora, reside en la sencillez: “Sí, solo con hojaldre y almendras hago unos paquetitos crujientes que están de vicio.” Para obtener 16 unidades se emplea media lámina de hojaldre, 16 almendras tostadas saladas, semillas de sésamo y huevo batido. El proceso implica cortar la masa en cuadrados iguales, colocar una almendra en el centro, cerrar formando un pequeño saco y pincelar con huevo y sésamo antes de llevar al horno a 180 °C durante 25 minutos. Como recomienda la autora, “puedes usar cualquier variedad de almendra y también quedan bien con almendra frita.”

Espirales de frankfurt

La clave de esta segunda opción radica en seleccionar salchichas de frankfurt rectas, envolverlas en el hojaldre y cortar discos de un dedo de grosor. Se hornean tras espolvorear con orégano, lo que aporta aroma y sabor. Para una tanda de 20 a 22 bocados, la receta emplea media lámina de hojaldre y dos salchichas grandes. Los pasos son solamente envolver con hojaldre, lo cortas en rebanadas de 1 dedo de grosor, las espolvoreas con orégano y al horno. El horneado se realiza a 180 °C durante 25 minutos.

Salchichas frankfurt con hojaldre. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rosas de hojaldre y cerdo

De entre todas las recetas propuestas, esta es probablemente la más apetecible a nivel visual. Solo hace falta cortar tiras de hojaldre, alinear encima media loncha de beicon (preferentemente ahumado), doblar y enrollar formando una rosa. Cristina Álvarez señala que “la grasa del beicon se funde durante el horneado y da más sabor al hojaldre”. Quienes buscan un resultado más jugoso pueden añadir también una loncha fina de queso antes de enrollar. Para 20 piezas se utiliza media lámina de hojaldre y cinco lonchas de beicon, cortadas por la mitad. El horneado se realiza igual que el resto: a 180 °C durante 25 minutos.

Palitos de hojaldre

“Si quieres un aperitivo que vuele de la mesa tienes que probar estos palitos de hojaldre”. Así resume su atractivo Cristina Álvarez, que destaca la versatilidad de la receta y la posibilidad de variarla con distintos ingredientes. En la propuesta original la base se enriquece con atún, cebolla morada, tomates cherry, beicon, chorizo, aceitunas verdes rellenas, queso, salsa pesto y orégano. El hojaldre se corta en 20 rectángulos, que después se rellenan y se hornean a una temperatura mayor (220 °C) durante unos 12 minutos, logrando un resultado crujiente y colorido.

Bocaditos de hojaldre con queso y sobrasada

A veces la simpleza juega a favor como en esta última receta. “Pocos aperitivos hay tan fáciles de preparar como estos bocaditos de hojaldre con queso y sobrasada”, reconoce. Para cuatro personas se parte de una masa de hojaldre y se usa queso (mozzarella o cheddar), embutido y una taza de salsa de tomate. Se cortan círculos de masa, se rellenan y se cierran formando pequeñas bolas que se hornean a 180 °C durante 12 minutos. Al salir, se pueden decorar con hojas frescas de albahaca, menta o romero.