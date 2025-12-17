WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Dirigentes de la Unión Ferroviaria del Uruguay (UFU) mantuvieron un encuentro con el intendente de Salto, Carlos Albisu, con el objetivo de reimpulsar el histórico proyecto de conexión ferroviaria hasta la represa de Salto Grande. La reunión contó con la presencia del presidente del gremio, Washington Sánchez; el secretario general, Georgy Martínez; y el delegado local, Daniel Godoy.

El encuentro se dio en el marco del plan de modernización ferroviaria presentado recientemente en el Parlamento por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, lo que motivó al sindicato a solicitar audiencias con distintos intendentes del país para analizar el impacto territorial del nuevo esquema ferroviario.

Durante la reunión, los representantes sindicales entregaron al jefe comunal un documento en el que detallan las deficiencias actuales de la red ferroviaria y las obras que consideran indispensables para reactivar el servicio en el norte del país.

Uno de los puntos centrales fue la recuperación del tramo Queguay–Salto, de unos 90 kilómetros, una obra que quedó inconclusa y que formaba parte de los proyectos financiados por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado en 2004 con el objetivo de fortalecer la integración regional, la competitividad y la cohesión social. La iniciativa apuntaba, entre otros objetivos, a consolidar la conexión ferroviaria entre Uruguay y Argentina.

Según explicó Sánchez, si bien la obra fue ejecutada en gran parte, surgieron problemas técnicos en su diseño: la vía fue proyectada para soportar 18 toneladas por eje, mientras que los puentes construidos solo admiten 14 toneladas. Ante esta incompatibilidad, se optó por reforzar algunas estructuras y avanzar hasta donde lo permitieron los recursos disponibles, lo que dejó inconcluso el tramo entre Queguay y la ciudad de Salto.

En ese contexto, el dirigente gremial señaló que el intendente Albisu manifestó haber abordado el tema tanto con la ministra Etcheverry como con el presidente Yamandú Orsi, remarcando la necesidad estratégica de recuperar esa conexión ferroviaria. Albisu también destacó el crecimiento sostenido de la actividad citrícola en la región y advirtió que, sin el ferrocarril como alternativa logística, las rutas podrían verse seriamente saturadas.

La reciente llegada de las primeras locomotoras al puerto de Montevideo reavivó las expectativas. La empresa logística involucrada ratificó su intención de conectar el litoral uruguayo con Paraguay y Bolivia, aunque aclaró que el proyecto depende de la rehabilitación de un corto pero clave tramo de vía férrea.

Para el departamento de Salto, esta posibilidad representa mucho más que un anuncio distante: significa la confirmación de que la región forma parte de la hoja de ruta inmediata de una inversión privada capaz de modificar la matriz productiva local.

Sánchez también cuestionó que el nuevo sistema ferroviario se esté desarrollando de manera insuficiente en algunas zonas del país y sostuvo que debería pensarse en un crecimiento real y sostenido. Recordó además que, durante la gestión de Albisu al frente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se impulsó el servicio de pasajeros entre Salto y la represa, y que el actual intendente ha manifestado reiteradamente su interés en el desarrollo ferroviario.

Finalmente, explicó que el objetivo del encuentro fue conocer de primera mano la visión del intendente sobre las posibilidades concretas de expansión del sistema ferroviario en el departamento.

Fuente: Diario Cambio.