FRIGERIO: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE”

El gobernador Rogelio Frigerio publicó lo que podría ser una primera foto de campaña rumbo a las elecciones legislativas junto a referentes de la lista de La Libertad Avanza, aliado en Entre Ríos junto al PRO, la UCR y partidos provinciales. El gobernador ayer había elogiado el discurso del presidente Javier Milei referido al Presupuesto 2026. Exhiben una bandera de La Libertad Avanza.

“Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, fundida, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder”, escribió Frigerio en sus redes sociales.

“En apenas 20 meses, empezamos a dar vuelta esa triste y dura realidad. Por eso hoy estamos todos juntos: libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales, defendiendo lo logrado en la provincia y construyendo un futuro serio y productivo. Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión cuidando cada peso que invierte el Estado. Y tenemos que sostener este rumbo y también darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de la estabilidad económica a nivel nacional”, agregó.

“No podemos permitir que regresen las opciones populistas que pintan horizontes con salidas mágicas, cuando fueron los mismos que hundieron a Entre Ríos y al país en la pobreza estructural”, afirmó Frigerio.

“El 26 de octubre vamos a defender el cambio en nuestra provincia con respeto, firmeza y coraje.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Rogelio Frigerio en el lanzamiento de la Alianza La Libertad Avanza Entre Rios , Tala 16/09/2025