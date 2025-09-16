FRIGERIO: “LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE”

El gobernador Rogelio Frigerio publicó lo que podría ser una primera foto de campaña rumbo a las elecciones legislativas junto a referentes de la lista de La Libertad Avanza, aliado en Entre Ríos junto al PRO, la UCR y partidos provinciales. El gobernador ayer había elogiado el discurso del presidente Javier Milei referido al Presupuesto 2026. Exhiben una bandera de La Libertad Avanza.

✔️ “Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, fundida, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que para algunos era una guarida donde se podía acomodar familiares y amigos del poder”, escribió Frigerio en sus redes sociales.

✔️ “En apenas 20 meses, empezamos a dar vuelta esa triste y dura realidad. Por eso hoy estamos todos juntos: libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales, defendiendo lo logrado en la provincia y construyendo un futuro serio y productivo. Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión cuidando cada peso que invierte el Estado. Y tenemos que sostener este rumbo y también darle el tiempo suficiente a este modelo de la disciplina fiscal y de la estabilidad económica a nivel nacional”, agregó.

✔️ “No podemos permitir que regresen las opciones populistas que pintan horizontes con salidas mágicas, cuando fueron los mismos que hundieron a Entre Ríos y al país en la pobreza estructural”, afirmó Frigerio.

✔️ “El 26 de octubre vamos a defender el cambio en nuestra provincia con respeto, firmeza y coraje.

✔️ “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Rogelio Frigerio en el lanzamiento de la Alianza La Libertad Avanza Entre Rios , Tala 16/09/2025

