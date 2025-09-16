La Alianza LLA lanzó su campaña en Entre Ríos

Unidos y decididos, con objetivos en común, los candidatos y dirigentes vinculados a la Alianza ‘La Libertad Avanza’ se encontraron en Rosario del Tala (Entre Ríos) en una jornada que se consideró el inicio oficial de la campaña, de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. La reunión ampliada contó con la presencia de todos los aspirantes a una banca en el Congreso de la Nación. Además, estuvieron presentes el Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, con parte de su gabinete; funcionarios entrerrianos (legisladores, intendentes, concejales, etc.); los equipos de trabajo proselitista de cada departamento y los jefes de campaña designados: Roque Fleitas, por La Libertad Avanza y Gustavo Hein, por Juntos por Entre Ríos. El objetivo central fue alinear las ideas para trabajar juntos, entendiendo que sólo unidos se podrá superar el presente y construir el futuro, dejando atrás al pasado kirchnerista; y que esta campaña debe dejar claro a los entrerrianos que “la Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

La coalición contiene representantes de LLA, el PRO, la UCR, el Movimiento Social Entrerriano, el Partido Fe y el Partido Libertario. Hoy, todos -bajo el color violeta y el águila- reafirmaron sus compromisos con los ciudadanos: En primer término, luchar para desterrar al kirchnerismo. Luego, trabajar para no desaprovechar ni la oportunidad histórica, ni el enorme esfuerzo que vienen haciendo los entrerrianos y profundizar el cambio que está haciendo grande a la provincia y al país. No menos importante fue destacar el rol que cumplirán los candidatos en el Congreso: construir puentes entre la provincia y la Nación; legislar para permitirle a Entre Ríos acceder a los recursos que necesita, sin comprometer la meta nacional de sanear las cuentas públicas.

Comienzo oficial de la campaña para la ALLA

Este encuentro se constituye en el “punta pie inicial” de la campaña. Algunas de las voces de la jornada fueron las de Mauricio Colello, Manuel Troncoso, Gustavo Hein y Roque Fleitas. Los Jefes de campaña expresaron:

“Los dirigentes en territorio serán centrales en esta campaña, junto con quienes están ejerciendo funciones como diputados y senadores. Cada uno de nosotros deberá aunar esfuerzos y llamar a la conciliación. Tenemos mucho conocimiento, mucho y buen capital humano. Somos un equipo fuerte que debe trabajar de manera armónica y consensuada. El pasado está muy cerca y forma parte del dolor de los entrerrianos, nosotros tenemos que ser portadores de un mensaje de tranquilidad y certidumbre”, manifestó el actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y jefe de campaña.

Por su parte, Roque Fleitas, diputado provincial por LLA y también responsable de campaña reflexionó: “Esta Alianza nos hace salir de nuestras zonas de confort y podemos hacerlo porque somos hombres y mujeres con convicción, con coraje, que hemos decidido hacer un acuerdo para no volver atrás nunca más. Llevemos a todo el territorio entrerriano las ideas de la libertad para que el 26 de octubre esta Alianza llene las urnas de votos y podamos alcanzar lo que Entre Ríos y Argentina necesitan: honestidad, transparencia, favorecer al ciudadano de bien, poner en valor al trabajador, y podamos proyectarnos hacia el futuro. Hoy es el ‘día D’ para cambiar el rumbo de nuestra querida Argentina. No le demos más oportunidades a los que nos dejaron una provincia destruida. El Gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Milei saben bien lo que quieren y hacia dónde vamos: kirchnerismo nunca más”.

El llamado a la acción de los candidatos de la ALLA: “Votá violeta”.

Claramente, uno de los ejes del encuentro giró en torno a la responsabilidad que todos los dirigentes tienen de hacerle conocer a la población la importancia de asistir a votar no sólo para fortalecer la democracia, sino también para “no darle oportunidad de volver a los kirchneristas, que son los responsables del hundimiento del país en la pobreza y la mayor corrupción de los últimos tiempos”.

Siguiendo con la participación, tomó la palabra el candidato a Senador nacional: Joaquín Benegas Lynch, quien manifestó que “estamos unidos bajo una misma causa: no queremos nunca más la Argentina de la corrupción institucionalizada, la de la pobreza del 52%, la de la inflación del 300% que destruía los sueldos de los trabajadores y destrozaba a los más vulnerables económicamente y estafó a los jubilados. Hoy tenemos un país, liderado por Javier Milei, que planteó una transformación profunda, que respeta la división de poderes y busca tener un sector privado explosivo, fuerte, generador de riqueza, y un Estado con roles mínimos y fundamentales con mayor eficiencia, en el que los recursos lleguen a los médicos, maestros, a las fuerzas de la seguridad, y no que queden en la burocracia y la corrupción política, en los ñoquis, en los gerentes de la pobreza. El kirchnerismo es el responsable de dejarnos un país y una provincia destrozada. Esta transformación no será fácil y llevará tiempo, pero estoy convencido de que alcanzaremos nuestras metas porque veo esta conmovedora unión que lo hará posible. Porque La Libertad Avanza, y es Juntos y es por Entre Ríos”.

También se expresaron los candidatos a Diputados nacionales: Andrés Laumann dijo: “hay que agradecer la valentía del Gobernador Rogelio Frigerio, y sus funcionarios, de entender la necesidad de esta Alianza y propender a conformarla, sabiendo que esta votación es a todo o nada, porque nos dejaron una Entre Ríos arrasada. Tuvimos 20 años de subdesarrollo y ya no queremos ser ‘la hermana pobre de la Región Centro’. Por eso, propongo que trabajemos juntos para ganar estas elecciones que nos permitan llegar al Congreso y así poder tender puentes entre la provincia y la Nación”. Al tomar la palabra, Alicia Fregonese manifestó que “nos unimos porque queremos seguir ordenando la provincia, tener cuentas claras, educación de calidad, salir de la pobreza definitivamente y ofrecerles un destino diferente a los entrerrianos. Tenemos que trabajar en equipo y ser parte de la transformación porque de nosotros depende el desarrollo de Entre Ríos”. Por su parte, Darío Schneider manifestó: “Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero es producto de la herencia que nos han dejado. Todos sabemos el esfuerzo que hemos tenido que hacer para llevar adelante el país, la provincia y los municipios después del verdadero desastre que dejo el kirchnerismo. Lo mismo le paso al Gobierno nacional que recibió un país endeudado, con prebendas, al borde de la hiperinflación. Pero no es el momento de aflojar. Hoy tenemos que estar mejor parados que nunca, no podemos echar por la borda el sacrificio y los resultados que se han obtenido. Estas elecciones son un punto de inflexión. El mensaje que tenemos que transmitir a nuestros vecinos y a nuestras familias es que vale la pena hacer este esfuerzo por nuestro país”.

El cierre de un encuentro que abre un camino conjunto

El cierre estuvo a cargo del gobernador Rogelio Frigerio, quien convocó a sostener el rumbo y advirtió sobre los riesgos de retroceder: “Durante 20 años, un mismo signo político dejó a Entre Ríos quebrada, sin obra pública, con rutas destruidas y un Estado ineficiente que servía como guarida de familiares y amigos del poder. En apenas 20 meses empezamos a dar vuelta esa dura realidad. Hoy estamos todos juntos —libertarios, radicales, PRO y partidos provinciales— defendiendo lo logrado en la provincia y construyendo un futuro serio y productivo. Rompimos privilegios, ordenamos las cuentas y transparentamos la gestión, cuidando cada peso que invierte el Estado”. Y concluyó con un mensaje categórico: “No podemos permitir que regresen las opciones populistas que ofrecen salidas mágicas, cuando fueron los mismos que hundieron a Entre Ríos y al país en la pobreza estructural. El 26 de octubre vamos a defender el cambio con respeto, firmeza y coraje. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Candidatos de la ALLA

La Alianza, les recuerda a los entrerrianos quiénes son los titulares de este frente político para las elecciones de octubre de 2025, a quienes encontrarán a la derecha de la boleta (BUP), bajo el color violeta:

Senadores Nacionales

Joaquín Alberto Benegas Lynch Romina María Almeida

Diputados Nacionales Andrés Ariel Laumann Alicia María Fregonese Abel Rubén Darío Schneider Eliana Camila Lagraña Wenceslao Martín Gadea

Datos de interés ciudadano

El voto es el ejercicio efectivo de la soberanía, es la posibilidad de legitimar el sistema político como herramienta de transformación, es una forma de defender los derechos y las libertades, es una demostración de la igualdad. Votar es un compromiso con el bien común y, en esta oportunidad en particular, es también la posibilidad de cambiar para siempre los destinos de nuestra patria, apelando a la memoria y la responsabilidad histórica.

Para conocer dónde votar, los ciudadanos pueden acceder al siguiente link: https://www.padron.gob.ar/ y para tener más datos de cómo votar con la Boleta Única de Papel (BUP), que se instrumenta por primera vez, se puede consultar este enlace: https://www.electoral.gob.ar/bup/