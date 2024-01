Frigerio anunció un bono y aumentos para los estatales

Compartir esta información

El gobierno provincial propuso un aumento de 18 por ciento con la base salarial de diciembre y un una suma fija extraordinaria de 25.000 pesos para los activos y jubilados docentes y estatales, según confirmó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso

Así lo anunció este jueves el gobernador Rogelio Frigerio en un encuentro con los representantes gremiales en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, y confirmado por el Ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, en conferencia de prensa.

El ministro Troncoso señaló: «El gobernador comprendió que el criterio más previsible, certero, exacto y justo para componer el salario es el de la actualización por un gatillo de incremento de la recaudación de los ingresos del Estado provincial».

Ante la consulta sobre la posibilidad de implementar la cláusula gatillo, es decir, otorgar una suba en función de los índices inflacionarios, respondió: «Es muy difícil llevar los acuerdos en base a la cláusula gatillo de inflación porque nos puede llevar a un incumplimiento».

Y recalcó que el camino de otorgar subas salariales en función del nivel de recaudación «nos permite comprometernos en lo que podemos pagar».

Finalmente, anticipó que la negociación paritaria 2024 iniciará el primer día hábil del mes de febrero.

Por otra parte, en relación al bono de 25.000 pesos, precisó que es “por canasta escolar que descomprime un poco la situación económica de las familias”. “Todo se traslada a los pasivos. Tanto el porcentaje como la suma fija”, explicó.

“Nos endeudamos desde que tomamos el control del gobierno. Nos encontramos con una situación que no era la esperada, porque se decía que la situación económica y financiera era mejor. Nos endeudamos para pagar los haberes de diciembre, pero los trabajadores no son la variable de ajuste. Estamos cuidando las cuentas públicas, el presupuesto, lo financiero. Por eso no nos comprometemos a pagar más de lo que tenemos”, afirmó Troncoso.

Asimismo, se refirió a la “cláusula gatillo ajustada a la recaudación provincial más lo que venga a la Nación. El gobernador ha estado trabajando incansablemente con el gobierno nacional para defender los recursos de los entrerrianos. Está peleando peso por peso. En la medida que van entrando ingresos de la Nación impactará en un gatillo de los salarios”.

Reunión paritaria

Respecto de la reunión paritaria convocada para el jueves de la semana próxima, mencionó que “la paritaria queda convocada formalmente para el primer día de febrero, por lo que las negociaciones se darán de una manera más formal”. Pero admitió que con los sindicatos “no tenemos un acuerdo del 100 por ciento, porque ellos están de un lado del mostrador y nosotros del otro”, aunque resaltó “el diálogo permanente” y que “los gremios han destacado la presencia del gobernador en las negociaciones”.

Asimismo, señaló que la semana entrante se conocerá el cronograma de pagos del mes que viene.

“Coincidimos en que de esto tenemos que salir todos juntos, haciendo cada uno lo que tiene que hacer, desde el lugar que le corresponde, poniendo por delante la provincia y nuestro país. Nos tocó una muy difícil, pero vamos a sacar la provincia adelante”.