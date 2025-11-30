El argentino vivió una carrera tranquila, con lo mejor adelante: McLaren se equivocó en la estrategia y le permitió la victoria al neerlandés. Todo se define en la última, el próximo finde, en Abu Dhabi.

El GP de Qatar dejó el torneo al rojo vivo porque ganó Max Verstappen y recortó puntos luego de una fallida estrategia de McLaren, que metió a Oscar Piastri segundo y a Lando Norris, quien sigue puntero, quinto. En cuanto a Franco Colapinto, vivió una prueba muy tranquila sin superar autos en pista ni ser adelantado, para finalizar 14°. Su compañero Pierre Gasly, con problemas desde el inicio, cerró 17°; Carlos Sainz completó el podio. Abandonaron Nico Hulkenberg, Oliver Bearman e Isack Hadjar.

Desde la largada comenzó a ser entretenida la carrera, ya que Verstappen le ganó en el pique a Norris y se ubicó segundo, detrás de Piastri. Mientras tanto, Colapinto encaraba solitario desde el fondo, ya que había largado desde los pits por cambio en la configuración de la suspensión de su Alpine.

Sobre el giro 7, Gasly, que ya andaba a los chispazos por una pieza suelta en el piso de su monoplaza, enganchó a Hulkenberg y lo sacó de carrera, por lo cual entró el auto de seguridad. Enseguida, 17 de los 19 coches que seguían girando se fueron a cambiar neumáticos, en una carrera con obligación de usar un mínimo de tres juegos, o sea con al menos dos paradas en los pits. Los que no habían entrado fueron los… McLaren. ¿Estrategia arriesgada o grave error?

Porque cuando se relanzó la prueba, en la vuelta 11, iban todos en trencito, con Piastri, Norris y Verstappen pegados, pero los autos papayas debían las dos paradas todavía… Mientras tanto, Colapinto estaba 17°, delante de Esteban Ocon -penalizaba con 5 segundos por haber largado antes de lo permitido- y Gasly.

Ya en los giros 24 y 25, los McLaren debieron ir a los pits y volvieron 4° (Piastri) y 5° (Norris), con Verstappen nuevo líder, para dejar un campeonato bien peleado. Atrás, Colapinto quedaba 16° por sanción contra Lance Stroll (que luego fue a boxes y Fran pasó a ser 14° también por el abandono de Isack Hadjar). Y van…

En la vuelta 32, por obligación, la mayoría entró de nuevo a boxes para cumplir con el segundo cambio de neumáticos (requerimiento de Pirelli por cuestiones de seguridad), menos los McLaren, que de nuevo atrapaban la punta aunque debían una parada. Verstappen quedaba tercero con los cubiertos afilados, a 1,5 de Lando y 9s de Oscar, quien con aire limpio andaba mejor, aunque los dos comenzaban a penar con gomas amarillas que sufrían el desgaste a falta de 15 vueltas (total de 57).

