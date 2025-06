Franco Colapinto, sobre Alpine: “Me costó más que en Williams”

El argentino habló en la previa del GP de Austria, 11ª fecha de F1, sobre la dificultad que encontró en el manejo del A525. Además, se expresó sobre su compañero Pierre Gasly y su cariño con el Red Bull Ring.

El argentino, listo para su quinta carrera con Alpine.

Llegó el GP de Austria, la frontera que inicialmente le había puesto el equipo Alpine a Franco Colapinto en el comunicado oficial que se emitió cuando fue ungido como titular de la escudería en reemplazo de Jack Doohan. “Tras revisar las primeras carreras de la temporada, hemos decidido que Franco esté al volante junto a Pierre durante las próximas cinco carreras”, fueron las palabras de Flavio Briatore, mandamás del team, en el anuncio que mostró el equipo de Enstone después del GP de Miami. En el transcurrir de esas cinco competencias, el mismo italiano desconoció sus palabras y aseguró que no había plazos. La 11ª fecha de F1 en Spielberg será, finalmente, uno más, porque la continuidad de Franco parece no estar en duda.

“No enfoco el fin de semana como si fuera la última carrera”, dijo el argentino en la atención a la prensa en el Red Bull Ring. “Hoy en día hay mucha presión en la F1 y todos se enfocan en cada fin de semana. Los contratos se rompen muy fácilmente. Más allá de que sean diez, dos años o cinco años, duran lo que quieren que duren. Es una experiencia muy buena haber vuelto a la F1 y creo que lo disfruté mucho, queda mucho por venir, mucho por aprender. Estoy contento de estar donde estoy Los últimos fines de semana fueron muy buenos para entender un poquito más el auto y por dónde hay que ir con el set up y mejorar en mi manejo. Me costó más que en Williams, no fue fácil y rápida la adaptación. No es un auto fácil, es complicado de manejar y por mi estilo no se adaptó tanto. Estuve trabajando en la fábrica y en el simulador para entender el camino por el que hay que ir. Mientras sigamos trabajando, las cosas irán mejor poco a poco. Por ahora fueron buenas carreras hay que seguir trabajando para entender en qué hay que mejorar. Hubo momentos complicados y duros y el equipo me estuvo apoyando y obviamente estoy muy agradecido con eso. Ahora se está viendo la luz al final del camino y nos da la esperanza de encontrar cosas positivas a lo largo de las carreras”, agregó.

El GP de Canadá, la cita anterior, fue un paso adelante para Colapinto. Después de un viernes muy flojo, logró un gran avance el sábado y se metió en la Q2. Algo similar había experimentado en el GP de España. “Hay que enfocarse primero en tener el auto en la ventana que yo quiero y necesito. Es lo que hicimos en Canadá y en Barcelona. En España, al llegar la clasificación, estaba delante de mi compañero y es por lo que fuimos aprendiendo en el fin de semana. Pero lo ideal es llegar un poco antes a eso. Trabajaremos para estar más firmes desde el principio. Los viernes no fueron buenos para mí hasta ahora y la mejora llega el sábado en la tercera sesión y en la qualy, pero es tarde. Necesitamos tener un buen fin de semana”, explicó el expiloto de Williams.

Con respecto a sus cuatro carreras ya disputadas con la escudería de Enstone, Colapinto aseguró: “Es muy temprano para evaluar mi trabajo en cuatro carreras. Lo importante es entender las áreas en la que hay que mejorar y las áreas en las que debo ser mejor. En general me voy sintiendo mejor con el auto y ese es el foco, entender bien para mejorar. Las últimas dos semanas fueron buenas para saber dónde puedo hacer más, donde puedo mejorar mi manejo y el auto”.

El circuito de Spielberg es un lugar especial para Colapinto. Allí ganó con la Fórmula Regional Europea en 2021 y subió al podio con la F3 en 2022 y con la F2 en 2024. Y, como si fuera poco, fue justamente en Austria donde James Vowles, director de Williams, le anunció que giraría en el primer entrenamiento libre de Silverstone con el auto del team inglés. “Tuve buenos años acá en F3 y F2 y acá me enteré que iba a manejar en Silverstone. Buenos recuerdos en general. Tiene muchas curvas rápidas y a mí por lo general me caen bien, en las curvas lentas me aburro y a mi auto no les caen bien. Es un circuito corto y hay que hacer todo perfecto para que salga bien la qualy. Es muy difícil no cometer errores. Es una vuelta muy corta y hay que extraer todo, pero no hay que equivocarse porque las diferencias son muy cortas. Hay uno o dos décimas entre ocho autos el sábado. Hay que ir paso a paso y mejorar en cada sesión este fin de semana. No tuve buenos viernes hasta ahora. Tengo que encontrar el andar más temprano en el fin de semana. Me encanta esta pista y trataremos de sacar lo mejor del auto”, dijo.

Por último, habló de su relación con Pierre Gasly, su compañero: “Es un buen pibe, tiene mucha experiencia en la F1 y con el auto, quie es difícil de manejar. Cuando veo su data de las temporadas anteriores y las cámaras on board se nota cómo fue cambiando su manejo para adaptarse. Es muy diferente su manejo de 2023 a ahora. Lo fue modificando y acomodando a lo que el auto necesita, pero le llevó tiempo. Es lo que tengo que hacer yo y estoy tratando de traer el auto a lo que a mí me gusta”.