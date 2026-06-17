Familias entrerrianas avanzan en la regularización dominial de sus viviendas

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En el marco de la política de regularización dominial que impulsa el gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se llevó adelante un nuevo acto de firma de escrituras para adjudicatarios de viviendas de distintos grupos habitacionales de la provincia.

La actividad tuvo lugar en el Museo de Casa de Gobierno y alcanzó a familias de los barrios Paraná 240 Viviendas, Hasenkamp 10 Viviendas y Pueblo Brugo 8 Viviendas.

Participaron del acto el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el vocal del organismo, Eduardo López Segura; la directora de la Regional Oeste, Claudia Matteoda; y las familias adjudicatarias.

En ese marco, Schönhals destacó la importancia de continuar avanzando en los procesos de escrituración y señaló que “cada firma representa un paso más hacia la consolidación del derecho de propiedad de las familias. La escritura brinda seguridad jurídica, protege el patrimonio familiar y genera tranquilidad para el futuro”.

Asimismo, remarcó que “por decisión del gobernador Rogelio Frigerio trabajamos para agilizar estos trámites y garantizar que más entrerrianos puedan acceder al título definitivo de sus viviendas”. Y agregó que “la regularización dominial es una herramienta fundamental para fortalecer el arraigo y generar nuevas oportunidades para las familias de toda la provincia”.

Estas acciones forman parte de la política de regularización dominial que impulsa el IAPV, mediante un trabajo conjunto con el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno, para garantizar la seguridad jurídica de las familias adjudicatarias.