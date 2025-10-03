Facultad de Ciencias de la Administración (UNER)

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA 2026
La Facultad de Ciencias de la Administración informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Ciclo Lectivo 2026 en todas sus carreras de grado, pregrado y propuestas virtuales.
En el sitio de la Facultad se puede consultar las carreras disponibles, requisitos y modalidades de inscripción: https://www.fcad.uner.edu.ar/
Horarios de atención
La documentación para inscripción se recibe de lunes a viernes, de 16:00 a 22:00 hs, en la sede de la Facultad (Mons Tavella 1424)
Para carreras virtuales, los aspirantes deberán enviar la documentación autenticada por correo postal.
Charlas informativas de ingreso
Se invita a estudiantes de los últimos años de secundaria, familias y docentes a participar de las Charlas Informativas de Ingreso 2026, donde se brindará información sobre pasos de inscripción, fechas clave y documentación requerida.
Fechas: 8 y 15 de octubre
Horario: 19:00 hs
Modalidad híbrida
• Presencial: Aula 13, 1º piso, FCAD (Av. Mons. Tavella 1424, Concordia)
• Virtual: a través de Google Meet
La actividad es gratuita y requiere inscripción previa
Inscripciones a las charlas en: https://www.fcad.uner.edu.ar/estudiantes/charlas-informativas-ingreso-2026/
Más información
• Teléfono: (0345) 423-1421
• WhatsApp charlas: +54 9 345 602-5656 / 345 602-4811
• Correo electrónico charlas: infocarreras.fcad@uner.edu.ar