F1: el inesperado giro que podría dar el futuro de Colapinto si Alex Albon pasa a Red Bull

Alex Albon está en el radar de Red Bull y Williams conoce del interés del equipo austriaco, por lo que comenzó a trazar su estrategía.

El futuro de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 para la temporada 2026 está por definirse. El hoy piloto de Alpine se mantiene en el centro de la escena debido a los rumores que hay sobre su continuidad. En el GP de Azerbaiyán, Flavio Briatore adelantó que el argentino y Paul Aron son los candidatos a acompañar a Pierre Gasly, pero aún no se conoce la decisión final del italiano.

En la actualidad, Colapinto viene de rendimientos notorios, los que le permitieron batir a Gasly en las últimas competencias. Sin embargo, en la previa al Gran Premio de Singapur surgió una novedad que podría cambiar todo el panorama del oriundo de Pilar y que tendría a Williams como protagonista, al igual que a Alex Albon.

Franco integró el programa de jóvenes del equipo de Groove y gracias a la confianza de James Vowles debutó en la F1 en 2024 como reemplazante de Logan Sargeant en las últimas nueve fechas del año. Con rendimientos buenos y malos, el representante nacional demostró su talento y eso despertó el interés de Briatore para sumarlo a Alpine este año.

Albon, ¿Y si te llama Red Bull?

Ahora, Colapinto y Williams se vuelven a unir en un rumor que también tiene como integrante a Albon. Este último estaría en el radar de Red Bull, equipo que lo tuvo en el pasado y tendría entre sus alternativas la de repatriarlo para fortalecer su grupo de pilotos. La casa austriaca sondeó al británico de origen tailandés en 2023 y volvió a hacerlo en el último tiempo.

La situación de Red Bull es compleja, ya que tiene cuatro nombres para cubrir dos butacas, ya que Max Verstappen e Isack Hadjar tendrían su lugar asegurado. En tanto, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Arvid Lindblad son los otros, a los cuales también podría sumarse Albon. Este último es del gusto de Helmut Marko, quien debió volver sobre sus pasos tras echarlo a finales de 2020.

Las posibilidades de que esta operación se de no parecen muy altas, pero dentro de la negociación aparece el respaldo de Chalerm Yoovidhya, quien es accionista mayoritario de Red Bull. Además, Albon podría tomarse revancha del mal paso anterior, sumado a que lograría un contrato con condiciones mucho más altas, a pesar de tener que enfrentarse a una butaca caliente como ha sido en los últimos años la quien acompañó a Verstappen.

¿Colapinto vuelve a Williams?

En caso de darse este movimiento, aunque parece poco probable, Williams tendría que buscar un segundo piloto para acompañar a Carlos Sainz y la chance de un posible retorno de Franco Colapinto estaría latente. Cabe recordar que el acuerdo que el equipo inglés firmó con Briatore por el bonaerense establecía un plazo de cinco años.

La estima de James Vowles a Franco es conocida y el joven de 22 años dejo gratos recuerdos de su paso por la casa británica. Sin bien la cuestión contractual podría resolverse, también es necesario evaluar las condiciones de los proyectos de cada equipo, por caso ambos utilizarán motor Mercedes en la temporada 2026. Además, hay que conocer cuáles son los planes que tiene Briatore para con el piloto albiceleste.