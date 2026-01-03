Explosiones, sobrevuelos y apagones eléctricos en varias zonas militares de Venezuela

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.

La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.

Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.

Las explosiones se han reportado en:

Escuela naval

Fuerte Tiuna

La Carlota

Meseta de Mamo

Casco Histórico

Cuartel de la Montaña

Baruta

Higuerote

El Hatillo

Charallave

Carmen de Uria

Para las 3 de la mañana no había información del régimen sobre lo ocurrido.