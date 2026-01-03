Explosiones, sobrevuelos y apagones eléctricos en varias zonas militares de Venezuela
Uno de los sitios donde se produjo una explosión es en la base aérea La Carlota, en plena ciudad de Caracas.
La madrugada de este sábado 3 de enero, se registraron explosiones en estaciones militares de Caracas, Miranda, Aragua, Nueva Esparta y La Guaira.
Pasadas las 2 de la mañana se registraron vuelos, detonaciones, incendios y fallas eléctricas en algunas zonas de Caracas.
Las explosiones se han reportado en:
- Escuela naval
- Fuerte Tiuna
- La Carlota
- Meseta de Mamo
- Casco Histórico
- Cuartel de la Montaña
- Baruta
- Higuerote
- El Hatillo
- Charallave
- Carmen de Uria
Para las 3 de la mañana no había información del régimen sobre lo ocurrido.