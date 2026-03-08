DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Durante la noche de este sábado 7 de marzo se registraron nuevas excarcelaciones de presos políticos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7.

De acuerdo con lo informado por el periodista Seir Contreras, durante la noche del sábado y la madrugada del domingo se produjeron más de 20 excarcelaciones en este centro, que es polémico por el prolongado uso que le dan las autoridades como prisión preventiva.

Excarcelaciones en Zona 7

Entre los reportes de las recientes liberaciones, destaca la salida del exdiputado Fernando Orozco y su hijo Bayant Orozco.

Los videos de las liberaciones fueron compartidos en las redes sociales, mostrando la alegría en el lugar. Es de recordar que familiares de los presos políticos pernoctan a las afueras de Zona 7 desde principios de enero. La medida surgió luego de que el gobierno nacional anunciara posibles excarcelaciones en el país.

Actualización | Lista de liberados a la 1:15 am, 08 Mar 2026. Zona 7 pic.twitter.com/JEzLvZFZex — Seir Contreras (@SeirContreras) March 8, 2026

De acuerdo con lo informado por Contreras, serían al menos 25 ciudadanos liberados. Entre estos figuran: Jack Tan Tak, Humberto Jaimes, Omar Torres, Renny Chourio, Kelvin Galbán, Fernando Orozco, Bayant Orozco, Franklin Parra, Gilberto Alcalá, Carolina Briceño, Arnaldo Méndez, Víctor Borjes, Yusse Abdala Yunis, Jean Daoudud, José Gregorio Reyes Farfán, Antonio Briseño, Wilfran Perea, Rafael Oviedo, Johander Oviedo, entre otros.

EXCARCELACIONES | A esta hora 11:55 p.m. de este sábado #7Mar continúan las excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos en Zona 7.



En libertad:



1. Omar Torres

2. Jack Tan Tak

3. Renny Chourrio

4. Fernando Orozco

5. Brayan Orozco

6. Kevin Galbar

7. José Daniel… pic.twitter.com/z81BMqTqSy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) March 8, 2026

Además, Contreras informó que también resultaron excarcelados los últimos tres presos políticos del caso de “Los 43”.

“Con las últimas excarcelaciones que acabamos de presenciar, se da por cerrado el caso de los 25 detenidos por razones políticas que estaban en la Zona 7 del grupo de ‘Los 43’ que faltaban. Estamos hablando de Wilfran Perea, Joel Freites y Levy Sánchez, hermano de Gabriel Sánchez e hijo del diputado José Sánchez ‘Mazuco’“, señaló.