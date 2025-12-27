“Es el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial”: exoficial de Inteligencia sobre presión de EE. UU. a Maduro

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia naval con más de 37 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos, explicó en La Tarde de NTN24 que el contingente militar que se encuentra en la cuenca del Caribe responde directamente a la lucha contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles.

La administración del presidente Donald Trump ha desplegado en aguas del Caribe el contingente militar más importante en décadas, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela. Una demostración de fuerza sin precedentes que incluye el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford y ocho embarcaciones de guerra adicionales.

El arsenal desplegado incluye los buques de asalto anfibio USS Iwo Jima, San Antonio y Fort Lauderdale; los destructores clase Arleigh Burke USS Bradley y Samson; el crucero de misiles guiados USS Lake Erie; y el submarino de ataque nuclear USS Newport News. El portaaviones Gerald R. Ford transporta el equipo aéreo embarcado número ocho, compuesto por nueve divisiones de aviones caza Super Hornets, aviones de alerta temprana E-2, helicópteros de ataque marítimo MH-60, aviones Growler de ataque electrónico y Greyhound de apoyo logístico. Desde Puerto Rico operan también aviones de combate *F-35*, mientras bombarderos B-1B y B-52 han sobrevolado aguas internacionales frente a costas venezolanas.

“Hemos visto algo que nunca ha sucedido en el pasado, por lo menos no en el hemisferio occidental, y son las sanciones que se han puesto sobre lo que es la industria del petróleo. Lo que está sucediendo con todo el peso del gobierno norteamericano es que por primera vez en la historia se le previene que gane dinero proveniente de actividades ilícitas a Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles”, explicó.

En ese sentido, señaló que el dinero del narcotráfico dirigido al régimen de Maduro “es un dinero que va directamente para comprar favores, comprar elecciones en países como lo son México, como lo es Honduras, lo hemos visto ya por parte de este régimen que lo que hace es comprar para prevenir de que de alguna manera la administración del presidente Trump logre sacarlo por la fuerza”.

“El daño de que se le hace directamente a estas organizaciones transnacionales que previene de que Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles puedan tener ese dinero para seguir comprando favores, para seguir apoyando gobiernos socialistas izquierdistas que son los que mantienen vivo el propio Cartel de los Soles”, añadió.

A su vez, explicó que el régimen de Maduro se fue convirtiendo en un narcoestado tras las negociaciones de paz en Colombia.

“Unos individuos que se rehusaron a ser parte de la negociación de paz en 2016 en Colombia, se fueron a Venezuela, Jesús Santrich e Iván Márquez. Ellos fueron los que llevaron a cabo la negociación, la coordinación y la transportación de cientos de toneladas de cocaína que hizo incrementar la producción de cocaína que se necesitaba para poder mezclar con el fentanilo para que no estuviese matando tantos ciudadanos americanos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos un narcoestado que se llama Venezuela, donde todavía miembros como Iván Márquez tienen la latitud y la libertad de operar dentro de Venezuela”, detalló.

Además, celebró el despliegue militar en el Caribe y aseguró que muy pronto se verán resultados sobre Venezuela.

“El presidente Trump ha llevado a cabo un gran proyecto, ha llevado un gran esfuerzo que primero es articular lo que significa el problema y la amenaza que significan los carteles y el Cartel de los Soles y Venezuela como un narcoestado”, indicó.

“El presidente tiene el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial. El presidente y su administración tienen un plan que en mi opinión y en mi evaluación es un plan que se lleva a cabo manteniendo todo lo que es esta amenaza que corresponde hacia los Estados Unidos. El presidente cuando quiera actuar y llevar a cabo esa acción última para liberar o para sacar lo que es el Cartel de los Soles de Venezuela, eso lo veremos en su propio momento cuando sea correcto”, añadió.

“Lo que ha hecho la administración del presidente Trump es corregir una diplomacia fallida y una política hacia Venezuela, la cual lo que hizo fue llevar a Venezuela hacia la miseria y hacia el Cartel de los Soles”, resaltó.

Por último, habló de su nuevo libro “El vuelo final, la reina del aire” que deja en evidencia cómo el Cartel de los Soles se ha fortalecido en los últimos años.

“Es una evidencia de una investigación que se llevó a cabo contra una organización criminal quien estaba prestando aviones norteamericanos con matrículas norteamericanas en manos de los carteles mexicanos y el cartel de Venezuela, el Cartel de los Soles”, explicó.

“Este libro deja en evidencia toda la labor, todo el trabajo que hicieron cientos y miles de analistas, investigadores y agentes, quienes pudieron llevar a cabo tal nivel de operación de que se terminó y contrarrestó lo que era la amenaza del Cartel de los Soles enviando aviones cargados de cocaína de dos puntos de Venezuela, el Catatumbo y Apure”, sostuvo.