Entrega de certificados del curso de Formación en Atención Ciudadana en Concordia

Concordia. — En un acto encabezado por el intendente Francisco Azcué, se realizó la entrega de certificados a los participantes del curso de Formación en Atención Ciudadana, iniciativa que forma parte del programa provincial “Desde Adentro”. El evento contó con la presencia de la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Gotte; el director de Formación y Transformación Pública, Santiago Villarraza; y el director de Atención Ciudadana de Concordia, Guido Di Gioia.

Durante la ceremonia, se reconoció a los trabajadores municipales y agentes del Registro Civil y del área de Teatro de la provincia que completaron satisfactoriamente la capacitación, desarrollada en cuatro encuentros presenciales y virtuales.

“Estamos muy contentos de finalizar este primer grupo de agentes formados en atención ciudadana. Concordia es uno de los pocos municipios que cuenta con un área específica dedicada a este tema, y para nosotros es clave poder compartir y fortalecer estas experiencias”, expresó Santiago Villarraza.

“Más de 600 agentes de toda la provincia completaron esta primera etapa, y ya estamos planificando una segunda instancia de formación para 2025”, adelantó.

Por su parte, el intendente Azcué destacó la importancia de la capacitación permanente del personal municipal:

“Muchas veces los vecinos se quejan de una mala atención, y este tipo de espacios sirven justamente para revertir eso. Apostamos a mejorar la atención al ciudadano, fortaleciendo el capital humano del municipio. La capacitación es una herramienta constante en nuestra gestión para brindar mejores servicios y una mejor experiencia a los vecinos”.

La secretaria Valentina Gotte subrayó el carácter federal del programa:

“El curso Desde Adentro llegó a cada departamento de Entre Ríos. Realizamos instancias presenciales en Concordia y Paraná, y capacitaciones híbridas y virtuales en otros puntos de la provincia. Nuestro desafío es seguir llegando a cada rincón, garantizando igualdad de oportunidades para todos los agentes públicos”.

Finalmente, Guido Di Gioia resaltó los avances en modernización y atención al ciudadano:

“Trabajamos sobre la omnicanalidad, integrando atención presencial, telefónica y virtual. La nueva oficina en el Centro de Convenciones refuerza ese compromiso: es un espacio accesible, con tecnología de punta, pensado para que el vecino sea escuchado y pueda realizar sus gestiones de forma transparente y trazable mediante expedientes digitales”.

El acto marcó el cierre de una etapa de trabajo articulado entre el Gobierno de Entre Ríos y el Municipio de Concordia, consolidando un proceso de profesionalización del servicio público orientado a fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad.