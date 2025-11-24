Entre Ríos registró un 95% de ocupación hotelera

El movimiento turístico durante este fin de semana largo fue muy alto en toda la provincia. Algunos destinos alcanzaron entre el 90% y el 100% de ocupación.

Entre Ríos volvió a destacarse como uno de los destinos más elegidos del país durante el fin de semana largo, con un promedio estimado de ocupación del 95% en las principales ciudades y complejos turísticos.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó que el balance fue “muy bueno y nos alegra mucho”. Sostuvo en ese marco, que “el trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno provincial funciona. Desde el gobierno estamos acompañando con promoción, orden y apoyo permanente, porque creemos en un turismo fuerte, competitivo y que impulse el desarrollo de Entre Ríos”.

Los informes enviados por el sector privado detallan que localidades como Colón, Federación, Santa Ana, Villa Elisa, Rosario del Tala, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú y los complejos termales registraron niveles de ocupación que fueron del 90% al 100 %, consolidando un movimiento turístico muy favorable para la provincia.

Estos resultados reflejan el impacto positivo de las acciones de promoción, ordenamiento y articulación que lleva adelante el Gobierno provincial junto a municipios y prestadores turísticos.

