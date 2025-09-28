Entre Ríos: La juventud de la Libertad Avanza recibe hoy a Iñaki Gutiérrez en La Paz

Este fin de semana, la militancia de La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos tendrá su propia cita política. El acto principal se realizará el domingo en La Paz, donde la figura central será el joven influencer libertario Iñaki Gutiérrez, referente cercano a Javier Milei. Lo acompañará Eugenia Rolón, otra militante que responde directamente a Karina Milei y que se convirtió en una de las caras visibles de la juventud libertaria.

La visita de ambos se enmarca en una recorrida nacional que Gutiérrez viene realizando “acompañando a la juventud”, según explicaron dirigentes del espacio. En la previa, estuvo en Santa Cruz, donde respaldó al candidato a diputado Jairo Guzmán y señaló que con las elecciones legislativas de octubre buscan “blindar al Presidente en Diputados”.

Un encuentro de bajo costo y con convocatoria medida

El lugar elegido para la cita de hoy domingo es el Club Social La Paz, una casona reconvertida en resto bar con capacidad para unas mil personas. La elección del espacio responde a un dato central: no habrá fondos para financiar traslados desde los departamentos de la provincia, a diferencia de actos anteriores. “La militancia está libre de movilizar, pero sin financiación porque no hay plata. Están todos invitados”, resumió un dirigente local.

Por eso, se espera un clima más intimista que en otras convocatorias de LLA, con un único orador: Iñaki Gutiérrez. La organización aclaró que el evento está pensado principalmente para la juventud, aunque se descuenta la participación de referentes provinciales y candidatos.

Agenda del fin de semana libertario

La actividad comenzará el sábado por la tarde, con una caminata por la Costanera de Paraná junto a los candidatos entrerrianos. El domingo por la mañana, se reunirán con militantes en el local partidario de La Paz, para luego dar inicio al acto central a las 17 en el Club Social.

Entre los presentes se espera al anfitrión Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional, y a otros postulantes violetas como Romina Almeida (senadora), Andrés Laumann y Wenceslao Gadea (diputados). También se prevé la participación de los candidatos aliados que integran la lista compartida con Rogelio Frigerio, entre ellos Alicia Fregonese, Darío Schneider y Eliana Lagraña.

En cambio, todavía no está confirmada la asistencia de jóvenes de la UCR o el PRO, fuerzas con las que Milei selló alianza electoral a través de la Casa Rosada y la gobernación entrerriana. En el caso radical, se espera al menos la presencia de Eliana Lagraña, presidenta de la Juventud Radical y candidata en cuarto lugar en la nómina de diputados.