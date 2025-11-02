Entre Ríos acompañó la celebración del 102° aniversario de la República de Turquía

La Embajada de la República de Turquía en Buenos Aires celebró el 102° Aniversario de la Proclamación de la República, en una recepción encabezada por el embajador Süleyman Ömür Budak, que reunió a autoridades nacionales, embajadores, representantes de provincia e invitados especiales.

En representación del Gobierno de Entre Ríos, José Moulia, representante en Buenos Aires, participó de la ceremonia acompañando la conmemoración y reafirmando la presencia institucional de la provincia en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y culturales con las naciones que integran el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El encuentro tuvo lugar en los jardines de la residencia oficial de la Embajada, donde se desarrolló una recepción que contó con la participación de autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático, funcionarios provinciales y miembros del ámbito cultural y académico. Entre los presentes se destacó la asistencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

Durante la ceremonia, el embajador Süleyman Ömür Budak pronunció un mensaje conmemorativo en el que destacó los valores fundacionales de modernización y laicismo que dieron origen a la República, y subrayó el espíritu de cooperación y diálogo que caracteriza las relaciones entre Turquía y Argentina. También hizo referencia a los acuerdos bilaterales en materia de aviación civil, energía nuclear y cooperación antártica, así como a la participación de profesionales turcos en proyectos de infraestructura en la Patagonia y al apoyo educativo a instituciones argentinas.

“Estar presentes en instancias como la celebración de la República de Turquía es una manera de reafirmar el compromiso de Entre Ríos con la construcción de vínculos institucionales sólidos. Desde la Representación sostenemos que la diplomacia se ejerce con cercanía, compromiso y cooperación, valores que guían nuestra tarea cotidiana”, destacó José Moulia.