El “Milei chacarero”: un joven de Gualeguay que revolucionó TikTok por su asombroso parecido con el presidente

En tiempos donde cualquier gesto cotidiano puede volverse viral, un joven entrerriano logró lo impensado: “quitarle” protagonismo, aunque sea por unos segundos, al mismísimo presidente Javier Milei.

Diego Barreto, oriundo de Gualeguay, comparte en TikTok sus días de campo entre mates, risas y trabajo rural. Pero lo que empezó como simples videos de la vida chacarera se transformó en una auténtica sensación nacional: su parecido físico con el presidente es tan sorprendente que en redes ya lo bautizaron como “el Milei chacarero”.

Con su perfil @mileiii.gualeyo040, Barreto acumula miles de reproducciones y una catarata de comentarios que mezclan humor, asombro y política. “Se ríe igual”, “hasta el peinado es el mismo”, “que pida un ADN urgente” o “Javier Miguel” son algunas de las frases más repetidas por los usuarios que no pueden creer la similitud.

En sus videos se lo ve cocinando, tomando mate en la camioneta o mostrando tareas rurales, siempre con una sonrisa franca y espontánea que muchos aseguran es “idéntica” a la del presidente. “Hola a todos, yo soy el peón”, dice en tono humorístico, y la frase ya se volvió un guiño recurrente entre sus seguidores.

Algunos usuarios lo apodaron “el doble de riesgo de Milei”, mientras otros ironizan con frases como: “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos” o “Milei salió a laburar para sacar el país adelante”.

El fenómeno no tardó en cruzar pantallas. El video más viral, donde se lo ve tomando mate y riendo en la camioneta, se convirtió en uno de los más comentados de la semana en TikTok Argentina. Una muestra más de cómo el humor político, mezclado con la cultura popular, sigue encontrando terreno fértil en las redes.

Entre bromas y asombro, el “Milei chacarero” logró lo que pocos consiguen: convertir la rutina del campo en un fenómeno nacional y arrancar carcajadas en todos los rincones del país.