Entre Ríos acompañó el reconocimiento a los campeones del automovilismo argentino

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La provincia participó de una nueva edición del Día de Campeones, el tradicional encuentro organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que distingue a los máximos exponentes del deporte motor nacional.

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, participó a través de la Secretaría de Deportes de la ceremonia que se desarrolló en la sede central del ACA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento reunió a dirigentes, pilotos, autoridades deportivas y referentes del automovilismo de todo el país, en una celebración que destaca el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los protagonistas de la disciplina.

En representación de Entre Ríos participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, quienes acompañaron una jornada que puso en valor el trabajo de los deportistas y el desarrollo de una de las actividades con mayor tradición dentro del deporte argentino.

En ese marco, Uranga destacó la importancia de la participación provincial en este tipo de encuentros. “Entre Ríos tiene una fuerte tradición deportiva y es importante estar presentes en estos espacios que reconocen a los protagonistas y promueven el desarrollo de cada disciplina”, afirmó.

Durante la ceremonia fueron distinguidos los campeones de las distintas categorías fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística, en un reconocimiento que año tras año reúne a los principales referentes del automovilismo nacional y reafirma el compromiso con el crecimiento de la disciplina. Además, la gala permitió compartir experiencias y fortalecer la articulación entre las instituciones que trabajan por el desarrollo del automovilismo argentino.