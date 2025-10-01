En Rosario detuvieron a un enfermero del PAMI por la venta ilegal de fentanilo

Un enfermero del PAMI fue detenido en Rosario en el marco de una causa por venta ilegal de fentanilo y otros medicamentos. La Justicia ahora mantiene hermetismo para establecer si el acusado le había facilitado anestésicos a un joven que falleció en 2023.

El procedimiento se realizó cuando se llevaron a cabo cuatro allanamientos en domicilios particulares del enfermero y en el Policlínico PAMI II, institución en la que trabajaba desde 2014.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron ampollas de fentanilo y bromuro de vecuronio, además de documentación y libros de farmacia vinculados a la investigación.

Investigación judicial

La pesquisa está a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Según el expediente, el acusado, identificado como L.E.B., habría sustraído de la institución médica diferentes medicamentos, entre ellos fentanilo, con el objetivo de comercializarlos en el mercado negro.

La hipótesis principal apunta a que el enfermero utilizaba su puesto en el hospital para acceder a los anestésicos y luego colocarlos de manera ilegal, lo que encuadra en un delito grave en materia de narcotráfico y salud pública. Además, se analiza su posible participación en la muerte de un joven en agosto de 2023, quien habría consumido fentanilo adquirido de manera clandestina.

Operativo y próximos pasos

Los allanamientos fueron coordinados por Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, junto a la UESPROJUD y SEINAROS Rosario. Las tareas incluyeron el secuestro de insumos médicos y la recopilación de pruebas que refuercen la investigación.

El caso generó preocupación en el ámbito sanitario, ya que el fentanilo es un opioide de altísima potencia utilizado en procedimientos médicos, pero también ha ganado notoriedad por su consumo como droga ilegal y sus efectos letales.

Se espera que en las próximas horas el detenido sea formalmente imputado por el juez de Garantías, Román Lanzón, quien deberá resolver su situación procesal a partir de las pruebas reunidas.

