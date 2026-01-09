En medio del conflicto por los trabajadores municipales despedidos, el PRO salió a respaldar a Azcué

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El partido emitió un comunicado este viernes.

En horas de la mañana, hubo una protesta frente a la Municipalidad de Concordia, en el marco del plan de lucha que llevan adelante gremios de trabajadores por la caída de contratos laborales.

En medio del clima político tenso, el PRO Concordia compartió un texto en el que defienden a la administración gobernante: “Desde el PRO Concordia respaldamos la gestión del Intendente Francisco Azcué como también al equipo de gobierno que lo acompaña”, dijeron.

“Somos parte de una coalición que vino a traer, tanto a nuestra ciudad como a la Provincia de Entre Ríos, transparencia, políticas públicas claras y orden para que volvamos a ser un lugar de crecimiento, progreso y desarrollo”, añadieron.

“Es lo que nos confió la ciudadanía a través del voto y ese es el camino porque el que transita Concordia”, concluyeron.