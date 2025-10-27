En las redes los medios argentinos son tratados sin piedad



Según un informe del sitio Monitor Digital de septiembre de 2025, Infobae y la señal TN (Todo Noticias) son los medios que lideran por lejos las menciones en el campo de las redes sociales.

La perspectiva de quienes comentan en redes la acción de los medios es manifiestamente negativa. El 84% de los posteos tiene esa valoración disvaliosa.

En tiempos de elecciones de medio término, esto es de miembros del Congreso Nacional, los temas de política y gestión pública lideran el interés en las redes asociado a los medios.

A excepción de NetTV del grupo Perfil, todas las apreciaciones de los medios en la redes son negativas, en muchos casos marcadamente negativas. Ámbito Financiero es el peor considerado. No se quedan muy atrás La Nación+, Infobae, Perfil, La Política Online, La Derecha Diario, El Destape, América 24, El DiarioAR, TN, Mendoza Online, C5N y El Cronista.