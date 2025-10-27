Resultados elecciones legislativas 2025: los mejores mejores memes de los comicios electorales

El oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%.

Con una histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 en la mayoría de las provincias, el gobierno de Javier Milei ganó un importante apoyo.

Hasta ahora el 94,14% de las mesas escrutadas: el oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%.

No obstante, en las redes sociales se celebró la victoria de Javier Milei con la viralización de varios memes. A continuación los más populares:

