Resultados elecciones legislativas 2025: los mejores mejores memes de los comicios electorales

El oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%.

Con una histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 en la mayoría de las provincias, el gobierno de Javier Milei ganó un importante apoyo.  

Hasta ahora el 94,14% de las mesas escrutadas: el oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%. 

No obstante, en las redes sociales se celebró la victoria de Javier Milei con la viralización de varios memes. A continuación los más populares: Mujer rubia con expresión de enojo y texto superpuesto que dice Si gana Santilli me voy del país

Si gana Santilli me voy del país, le recuerdan a Nancy Pasos | La Derecha Diario

NO SE PIERDAN NINGUNA NOTICIA: Click aquí para sumarte GRATIS al canal de noticias de La Derecha Diario en WhatsApp.

El twit del Gordo Dan | La Derecha DiarioCaja blanca con letras moradas que dice Las fuerzas del cielo Adermicina para mandriles y tiene el dibujo de la cabeza de un león.

Adermicina para mandriles | La Derecha DiarioAerosol insecticida Kuka Trap para eliminar cucarachas, arañas y hormigas, envase dorado con imagen de león y capacidad de 380 ml

Kuka Trap | La Derecha DiarioHombre de cabello canoso y bigote con expresión seria sosteniendo un micrófono, acompañado de un texto en mayúsculas con un mensaje ofensivo sobre votar.

Si votaste a este cerrá el ojete | La Derecha DiarioHombre de cabello canoso y barba vestido con traje oscuro y corbata de lunares, de brazos cruzados y expresión seria frente a un fondo azul

El ultrakirchnerista Jorge Rial completamente derrotado | La Derecha DiarioDibujo de dos figuras abrazadas al atardecer, una representa el dolor de cola y le dice a la otra que siempre estará con ella

“Yo siempre estaré contigo, siempre” | La Derecha DiarioPersona con una camiseta blanca que tiene el texto

“No se pudió” | La Derecha DiarioHombre de traje negro sentado en la orilla de una mesa de madera en un set de televisión con expresión seria y una mujer al fondo

El conductor ultra K Roberto Navarro completamente derrotado | La Derecha DiarioMujer sentada llorando mientras se toca una tobillera electrónica señalada por una flecha roja

Cristina Kirchner llorando con su tobillera | La Derecha DiarioDos presentadores de noticias con expresiones serias están en un set de televisión con fondo azul y un cintillo informativo sobre el cierre de la votación y una pelea voto a voto.

Completamente desconsolados los conductores de C5N | La Derecha DiarioUn hombre musculoso sostiene con fuerza unas cuerdas que evitan que un personaje caricaturesco con camiseta azul y soga al cuello caiga.

El PJ derrotado | La Derecha DiarioTexto en fondo negro que dice se disparó el peso blue en EEUU

Se disparó el peso blue | La Derecha DiarioMujer de cabello largo y oscuro en el escenario haciendo una expresión divertida mientras sostiene un micrófono y levanta los pulgares

Lali imitando al ganador serial de elecciones | La Derecha Diario

