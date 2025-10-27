Resultados elecciones legislativas 2025: los mejores mejores memes de los comicios electorales

El oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%.
Con una histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025 en la mayoría de las provincias, el gobierno de Javier Milei ganó un importante apoyo.
Hasta ahora el 94,14% de las mesas escrutadas: el oficialismo obtuvo el 41.53% de los votos y se impone con amplitud sobre el kirchnerismo, que cae al 24,50%.
No obstante, en las redes sociales se celebró la victoria de Javier Milei con la viralización de varios memes. A continuación los más populares:
Si gana Santilli me voy del país, le recuerdan a Nancy Pasos | La Derecha Diario
El twit del Gordo Dan | La Derecha Diario
Adermicina para mandriles | La Derecha Diario
Kuka Trap | La Derecha Diario
Si votaste a este cerrá el ojete | La Derecha Diario
El ultrakirchnerista Jorge Rial completamente derrotado | La Derecha Diario
“Yo siempre estaré contigo, siempre” | La Derecha Diario
“No se pudió” | La Derecha Diario
El conductor ultra K Roberto Navarro completamente derrotado | La Derecha Diario
Cristina Kirchner llorando con su tobillera | La Derecha Diario
Completamente desconsolados los conductores de C5N | La Derecha Diario
El PJ derrotado | La Derecha Diario
Se disparó el peso blue | La Derecha Diario
Lali imitando al ganador serial de elecciones | La Derecha Diario