Desde hoy, para de fabricar neumáticos en su planta de San Fernando; alegó “cambios en las condiciones de mercado” por la apertura comercial a la competencia asiática.

La empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, anunció su cierre desde hoy. La firma dejará de fabricar en la Argentina en su planta de San Fernando y despedirá, según confirmó, unos 920 empleados.

La decisión, que se conoce a horas de un paro de la CGT por el proyecto de reforma laboral que se debatirá en Diputados, tiene como marco la apertura comercial que impulsa el gobierno de Javier Milei, y en el caso de los neumáticos, las importaciones que llegan particularmente desde China.

Fuentes de la empresa indicaron que, el empresario Javier Madanes Quintanilla -dueño de Fate- concentrará sus esfuerzos ahora en los negocios energéticos que lleva adelante con Aluar, otra de sus compañías insignia. No se definió, qué se hará con el terreno de 40 hectáreas de San Fernando -30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires- que pertenece al empresario.

En la empresa aseguraron además que se pagarán todas las deuda a la red de proveedores y las indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos.

Otras firmas del sector también muestran dificultados. Pirelli, por caso, hizo un ajuste con retiros voluntarios; Bridgestone había presentado un procedimiento preventivo de crisis en 2024. Esta situación puso en alerta al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

La comunicación oficial

“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, indicó un comunicado enviado por los voceros de la empresa.

“A lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”, se indicó y luego completó: “Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”, se expresó sobre la apertura comercial que impulsa el Gobierno desde 2024.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, señalaron en Fate y agregaron: “Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”, cerró el comunicado firmado ayer por el directorio de la empresa.

Javier Madanes Quintanilla

Marea de importaciones

En el caso de los neumáticos, en particular, según un informe que realizó la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, entre 2023 y 2025, aumentaron sus importaciones un 34,8%, mientras que los precios internos bajaron un 42,6%. Según el mismo relevamiento, la cantidad de empleos que se perdieron en este sector llegó a 6427 entre esos años, lo que implicó una caída de 7,1%.

“Se lo califica de prebendario y de cazar en el zoológico: es algo injusto, cruel e innecesario”, dijo Madanes Quintanilla en un podcast el mes pasado, hablando de la caracterización que se hace del industrial en la Argentina hoy por hoy.

“Vemos con tristeza al rubro de los neumáticos, donde en el transcurso del año se perdió el 30% del empleo entre las distintas plantas del sector”, cuestionó el empresario.

“En este contexto, los representantes de la UIA manifestaron su preocupación por el desempeño negativo de la actividad y manifestaron la importancia de que continúe la baja de tasas y se avance en una reforma que reduzca la presión fiscal al sector formal”, había indicado la Unión Industrial Argentina (UIA) en su reunión de junta directiva la semana pasada. El viernes, los industriales recibieron al ministro de Economía, Luis Caputo.

Excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

“Coincidieron en la importancia de generar condiciones para revertir la situación actual y lograr un desarrollo parejo de todos los sectores industriales de forma de no perder tejido empresarial y PyME. La Unión Industrial Argentina sostiene que la competitividad de la economía argentina y la dinámica de precios deben analizarse desde una mirada integral de las cadenas productivas, considerando el impacto de los costos locales —logísticos, financieros, fiscales y laborales— y del contexto macroeconómico”, indicaron sobre las reformas que impulsa el Gobierno, pero que llegan a destiempo de la apertura comercial que impulsa el Gobierno.

“Sectores transables y con altos niveles de empleo, como el textil, calzado y confecciones, forman parte de un entramado industrial que necesita previsibilidad y condiciones adecuadas para producir, invertir, sostener el empleo formal y contribuir a la demanda interna. La UIA acompaña el planteo respecto de la necesidad de un comercio exterior inteligente, orientado a nivelar la cancha y que garantice el cumplimiento tributario, establezca reglas claras para las plataformas electrónicas internacionales y refuerce la lucha contra prácticas ilegales. Un comercio basado en reglas claras, transparentes y de competencia leal es clave para sostener la producción formal, el empleo industrial y una inserción internacional equilibrada y sostenible”, sentenciaron en la entidad fabril.

La UIA advirtió entonces sobre la falta de recuperación de los niveles de actividad, y, especialmente en materia laboral, el Centro de Estudios de la entidad fabril indicó que el empleo industrial acumuló una pérdida de 60.224 puestos desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023.

Fate cierra y despide a más de 900 empleados. Trabajadores se manifiestan en la puerta de la fábrica en Blanco Encalada al 3000, Victoria, partido de San FernandoManuel Cortina

La historia

Fate fue constituida con capitales argentinos e inició sus actividades en una pequeña planta de 1000 m2 en el barrio de Saavedra. Allí producía telas impermeables, bandas de rodamiento para reparación de neumáticos y otros productos de caucho. Cinco años después arranca la producción en pequeña escala de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones. En 1960, se inició la construcción de la nueva planta industrial en San Fernando.

El reclamo de los trabajadores de Fate en el techo de la fábrica

En 1969, Fate produce en la Argentina el primer neumático radial para automóviles, y se convierte en el primer proveedor de estos neumáticos para Equipo Original. El nivel de producción llega a 852.000 unidades. En 2003 puso en marcha la primera planta en la Argentina para la producción de neumáticos radiales de acero para camiones y ómnibus, con equipamiento y tecnología de Continental AG.