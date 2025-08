El peronismo se ordena para el cierre de alianzas: Fuerza Patria en todas las provincias y los posibles candidatos

La principal fuerza de la oposición competirá con la misma marca en todo el país, incluso en distritos cercanos a la Casa Rosada. Los nombres que se analizan para encabezar las listas. Grabois descomprime la interna

Son horas decisivas para el Partido Justicialista y la constelación de agrupaciones y liderazgos del panperonismo. Ante el final del plazo para la inscripción de alianzas en la Justicia Electoral de cada provincia, la decisión acordada es competir en todo el país con el mismo sello que se presentó para los comicios bonaerenses: Fuerza Patria. Es una decisión que no estuvo exenta de tensiones y resistencias, y que deja pavimentado el camino para la pelea que viene: la conformación de las listas de candidatos, el 17 de agosto.

Ya hay nombres que empiezan a asomar como alternativas para encabezar las listas. Es una definición que, coinciden en todos los sectores involucrados, tallan fuerte los caudillos peronistas locales, y en segundo término, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Sergio Massa, que viene jugando un rol de componedor y, a la vez, amortiguador de tensiones.

En concreto, cada gobernador o líder territorial peronista debe presentar en el juzgado con competencia territorial el próximo jueves 7 de agosto el nombre y la composición de las alianzas con las que competirán el 26 de octubre, cuando se llevarán a cabo las elecciones nacionales intermedias. Cristina Kirchner, en su casa de San José 1111, donde cumple la condena por el caso Vialidad

Cada gobernador podía anotar un nombre distinto, pero en las últimas horas -y con la intervención de CFK y Massa- se acordó que en todo el país el PJ irá con la marca que bendijo la ex vicepresidente desde San José 1111, donde cumple seis años de prisión domiciliaria por la Causa Vialidad, por la que también quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Fue después de que se despejara la duda de qué haría el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil o el pampeano Sergio Ziliotto, que son aliados de la Casa Rosada o ajenos a las lógicas y estrategias del kirchnerismo. “Va a ser Fuerza Patria en todo el país”, confirmó una fuente inobjetable de la coalición opositora.

Es una confluencia que confirma que el peronismo competirá con un mismo nombre contra La Libertad Avanza, el instrumento partidario que construyó con velocidad de vértigo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a Eduardo “Lule” y Martín Menem. Casa Rosada. Javier y Karina Milei

En esa sintonía hay excepciones, como el gobernador de Córdoba y jefe del peronismo de su provincia, que acordó con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chutu), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) construir un polo político y electoral por fuera del PJ y LLA. Pero más allá de esa previsible disidencia, en el resto no se esperan escisiones.

En las próximas elecciones se votarán 127 diputados -la mitad de la Cámara baja- y 24 senadores -un tercio del cuerpo- y cada gobernador tiene sus prioridades y nombres. Para Cristina Kirchner hay un interés especial, una cabeza de playa que no quiere perder: el Senado. Allí hoy incide en 34 y, de esos, 15 bancas estarán en disputa.

Las listas y el tormentoso PBA

Ante esa prioridad política, los primeros nombres que empezaron a ser mencionados como posibles cabezas de lista figuran Mariano Recalde, por Capital Federal; Gerardo Zamora, en Santiago del Estero; Jorge “Coqui” Capitanich, en Chaco; Martín Pérez, en Tierra del Fuego; Martín Soria, por Río Negro; y Adán Bahl, en Entre Ríos.

En Neuquén -finalizan sus mandatos Oscar Parrilli y Silvia Sapag- todavía no hay definición, pero podría surgir un “tapado”. Mientras que en Salta, la alternativa es Sergio “El Oso” Leavy o Juan Manuel Urtubey.

Son nombres provisorios, que demandan la confluencia y coordinación de intereses de los líderes provinciales del peronismo con CFK y La Cámpora, Massa y un vasto e impreciso ecosistema progresista.

“Lo que viene, igual, es una discusión tensa por las listas de candidatos a diputados de la provincia. Se avecina una discusión tensa por los nombres y los lugares en la boleta para octubre”, reconoció uno de los informantes partidarios.

En la Cámara baja, el peronismo pone en juego 15 bancas, a partir de los resultados obtenidos en 2021, que fue el primer revés que recibió la gestión fallida de Alberto Fernández en las urnas. “Cabeza, corazón y coraje es lo que pide Cristina. Y no voten en contra, como pasa a veces con los que llegan en una boleta y después votan en contra”, explicó otra fuente camporista. En ese escenario de discordia previsible se recorta la figura de Juan Grabois, que hasta la semana pasada alborotó la interna con una ráfaga de críticas.

Grabois con CFK

Juan Grabois y Máximo Kirchner, en acto del viernes en la Universidad Nacional de Lomas de Zamor

Como anticipó en exclusiva Infobae, Grabois fue recibido el jueves pasado en San José 1111, después del revuelo que causó hacia adentro del PJ sus cuestionamientos al status quo y a figuras clave de Fuerza Patria, como Sergio Massa. El ex candidato a presidente que lo venció en las PASO del 2023 no sólo no contestó, sino que exigió a su equipo que frenen la escalada.

En el acto que compartió con Máximo Kirchner en la Universidad de Lomas de Zamora reveló el encuentro y contó que CFK le pidió que “baje dos cambios” en sus diatribas. Además, pidió “perdón a quienes se hayan sentido ofendidos” por sus cuestionamientos.

Antes de ese acto, el líder de Patria Grande / Argentina Humana se contactó con Infobae y confirmó: “No vamos a anotarnos en el frente Fuerza Patria y la posibilidad de presentar boletas propias sigue siendo altamente probable”.

Y respecto de las críticas internas, aclaró: “No son nuestro objetivo, sino hacer un planteo político sobre la necesidad de llevar ideas y personas nuevas a la fuerza, priorizar el planteo programático sobre los problemas de tierra techo trabajo salud y educación, endurecer la postura contra Javier Milei en todos los campos de batalla”.

“Es cierto que yo a veces tiendo a personalizar las críticas y ese es un error; también es cierto que a veces tiendo a poner la lucha contra Milei como un elemento casi exclusivo de Patria Grande / Argentina Humana cuando hay muchos otros compañeros que desde otros lugares y con otros estilos también lucharon y fueron leales a nuestros principios básicos”, concluyó.

Como la confirmación del sello, el diálogo para definir las cabezas de lista del Senado y la distensión de Grabois son parte de las ondas de amor y paz que surcan el peronismo. Hasta que empiecen a escucharse los estruendos bonaerenses.