Kueider volvió a hablar, dijo que está “recontra prejuzgado” y que sabe qué sector político causa la “persecución judicial”

El exsenador nacional Edgardo Kueider habló desde Paraguay, donde cumple arresto domiciliario mientras enfrenta una causa judicial por tentativa de contrabando. Aseguró que el dinero con el que fue detenido no le pertenecía, negó toda vinculación con operaciones ilícitas y denunció una persecución política y judicial posterior a su respaldo a la Ley Bases.

“Estoy recontra prejuzgado. La condena social ya está instalada, pero tengo derecho a demostrar que no cometí ningún delito”, expresó Kueider durante la entrevista, en la que brindó detalles sobre los distintos procesos abiertos en su contra tanto en Paraguay como en Argentina.

Detenido en diciembre, junto a Iara Guinsel Costa cuando intentaban cruzar desde Foz de Iguazú hacia Ciudad del Este con más de 200 mil dólares sin declarar, Kueider explicó que aún resta resolver esa causa en territorio paraguayo antes de cualquier extradición. “No puedo ir a Argentina sin esclarecer lo que está vigente acá. Es importante para mí, para la justicia y para la sociedad que se aclare”, afirmó.

“Yo no rechacé la extradición. El pedido que llegó fue el cuarto y nuevamente está mal formulado. No acreditaron el delito precedente, que es fundamental en una acusación de lavado de activos”, explicó Kueider.

“No era mi dinero, ni provenía de Argentina”

Consultado por el origen del dinero incautado, Kueider sostuvo: “Ese dinero no provenía de ningún ilícito, ni siquiera provenía de Argentina y ni siquiera me pertenecía. No eran operaciones comerciales mías”. Según indicó, se trataba de fondos vinculados a operaciones lícitas de terceros.

“Es muy difícil hablar sobre negocios de otra persona, pero puedo decir que en Paraguay nadie ha sospechado ninguna ilegalidad. Se trataba de operaciones de intermediación totalmente lícitas que cualquiera puede realizar”, aseguró.

El exlegislador también consideró que el operativo fue producto del azar. “Tuve una discusión con un agente aduanero porque no le entendía lo qué me decía en guaraní. Creo que eso derivó en que decidieran revisar el vehículo. Si no, no pasaba nada”, relató.

Aseguró que las operaciones eran lícitas y que se trató de “un hecho fortuito” al momento del control fronterizo. “Lo que se dice es que se intentó vincular eso con coimas, pero no hubo nada ilegal. Estoy interesado en que esto se aclare en Paraguay, porque allí sucedió el hecho y es importante para todos que se esclarezca”, agregó.

Críticas al pedido de extradición

Respecto al proceso iniciado por la Justicia argentina para extraditarlo, Kueider sostuvo que el planteo está “mal formulado” y que ya hubo tres rechazos anteriores por parte de la Justicia paraguaya. “En todos los pedidos faltaba acreditar el delito precedente, que es esencial para una acusación de lavado de activos”, remarcó.

“En la última presentación, el juzgado de San Isidro directamente pidió la extradición solo por lavado, sin acreditar de dónde provendría el dinero. Así no se puede avanzar”, explicó en referencia a la causa por presunto lavado y enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Según afirmó, la audiencia actual no corresponde a un rechazo, sino al inicio de un trámite formal.

“Todo este circo mediático es por un pedido de extradición para ir a declarar. Ni siquiera estoy procesado. Eso se podría resolver perfectamente por videoconferencia, como estamos haciendo ahora”, dijo Kueider, cuestionando la necesidad del traslado a la Argentina.

Causa Securitas y Enersa: “No hay una sola prueba”

Kueider también respondió a las acusaciones por presunto lavado de dinero y coimas en el marco de la causa Securitas. Negó cualquier relación con la empresa Enersa o con contrataciones estatales. “Nunca fui director de Enersa. Hay un informe oficial que lo prueba. No hay ninguna prueba que me vincule”, aseguró.