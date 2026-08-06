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El interventor del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), Javier del Cerro, afirmó que el organismo lleva adelante un importante plan de inversiones y obras para garantizar el suministro de agua potable y el funcionamiento del sistema de saneamiento ante la llegada del fenómeno de El Niño, cuyos efectos más severos se esperan para los próximos meses.

En diálogo con el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia 106.1, Del Cerro explicó que la reciente tormenta que dejó sin energía eléctrica durante varias horas a la ciudad sirvió como experiencia para reforzar la planificación frente a un escenario climático que calificó como «nada alentador».

El funcionario explicó que uno de los principales desafíos será mantener la captación de agua potable en caso de que el río Uruguay supere los 16 metros de altura, una situación que, según los pronósticos, podría concretarse durante el desarrollo del fenómeno climático.

En ese sentido, indicó que el EDOS trabaja en la adquisición de nuevas bombas, la construcción de estructuras especiales para la toma de agua y una ampliación presupuestaria destinada a afrontar mayores costos operativos.

Además, señaló que será necesario incrementar la compra de productos químicos para el tratamiento del agua, ya que durante las crecientes el río presenta una mayor carga de sedimentos e impurezas.

Del Cerro sostuvo que la planificación no se limita al abastecimiento de agua potable, sino que también contempla el fortalecimiento del sistema cloacal.

En ese marco, anunció que el organismo proyecta incorporar un nuevo camión desobstructor para atender con mayor rapidez las emergencias que suelen registrarse durante las inundaciones, cuando se producen desbordes en la red cloacal y posteriormente es necesario realizar tareas de limpieza en distintos sectores de la ciudad.

Consultado sobre el avance de la nueva planta potabilizadora, el interventor confirmó que las obras fueron reanudadas recientemente luego de resolverse diferencias económicas entre la empresa contratista y el Estado.

Indicó que, si bien desde el punto de vista constructivo resta aproximadamente un 8% de la obra, todavía falta instalar equipamiento importado proveniente de distintos países, por lo que estimó que la planta podría entrar en funcionamiento hacia mediados del próximo año, siempre que no surjan nuevos inconvenientes.

Durante la entrevista, Del Cerro también destacó el trabajo conjunto que el EDOS viene desarrollando con la Secretaría de Obras Públicas municipal en el marco del plan de pavimentación.

Explicó que antes de ejecutar el asfalto es necesario renovar y adecuar las redes de agua y cloacas para evitar futuras roturas, una tarea que demanda un importante esfuerzo técnico y operativo por parte del organismo.

Asimismo, señaló que continúan los recambios de válvulas en distintos sectores de la ciudad, una intervención que permitirá en el futuro realizar reparaciones sin necesidad de interrumpir el suministro de agua en amplias zonas de Concordia.

Finalmente, el interventor destacó que el EDOS logró incrementar significativamente su nivel de recaudación mediante la regularización de deudas históricas y el inicio de acciones judiciales en aquellos casos donde fue necesario.

Según explicó, esa mejora permitió renovar el 25% de la flota de vehículos del organismo, incorporar nueva maquinaria y proyectar la compra de otro camión desobstructor para seguir fortaleciendo la capacidad operativa del ente.

Del Cerro aclaró que, pese a las intimaciones y reclamos por deudas, el organismo mantiene planes de pago y busca contemplar la situación particular de cada usuario, al tratarse de un servicio esencial para la comunidad.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia. (Sábados de 9 a 12 hs)

Redacción: 7Páginas.