Un frente frío comienza a desplazar la masa de aire cálido que dominó el centro y norte del país. El alivio térmico se sentirá en los próximos días, aunque el cambio de escenario estará acompañado por tormentas fuertes, lluvias abundantes y alertas meteorológicas activas en numerosas provincias.

Luego de un sábado extremadamente sofocante, el centro y norte de la Argentina atravesaron una de las jornadas más calurosas del período reciente. Un total de 38 estaciones oficiales alcanzaron o superaron los 33 °C de temperatura máxima, incluyendo algunas localidades del AMBA.

Este domingo marca el inicio de un cambio de tiempo esperado, con la llegada progresiva de un alivio térmico que comenzará a sentirse en el centro del país y avanzará hacia el norte durante los próximos días. El descenso de las temperaturas estará directamente vinculado al pasaje de un sistema frontal.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 9 h, varias estaciones del país superaron los 20 mm, reflejando la intensidad de los eventos registrados. Se destacaron Rosario con 46 mm, Nueve de Julio con 37 mm, Junín con 33 mm, Venado Tuerto con 29 mm y Córdoba Observatorio con 22 mm.

Durante la mañana de hoy, un frente frío avanza sobre el centro de Córdoba, el sur de Santa Fe y el noreste de Buenos Aires. A su paso, el viento del sector sur con ráfagas asociadas irá modificando las condiciones meteorológicas.

Este cambio traerá consigo una mejora térmica, aunque tendrá como contrapartida la formación de lluvias y tormentas, algunas de ellas de intensidad considerable.

¿Qué tipo de alertas están vigentes hoy domingo 14?

Actualmente, se mantienen activas múltiples alertas meteorológicas. Hay alerta por lluvias intensas en el noroeste de Mendoza y 10 provincias bajo alerta por tormentas, de las cuales cinco se encuentran en nivel naranja, indicando fenómenos potencialmente severos.

Las provincias alcanzadas por las alertas incluyen Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y el noreste de Buenos Aires, donde se esperan eventos convectivos con variada intensidad.

Bajo alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados de 30 a 70 mm.

En tanto, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar tormentas fuertes a severas, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, caída de granizo y precipitaciones intensas. En estos sectores, los acumulados previstos oscilan entre 80 y 110 mm, con posibles excedentes puntuales.

Por otra parte, el sudeste de Santa Cruz permanece bajo alerta por vientos intensos. Durante el resto del día se esperan ráfagas fuertes, con una mejora gradual prevista hacia las 18 h. En la zona cordillerana y en Tierra del Fuego, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve.

Mientras tanto, el este de Chubut podría experimentar tormentas aisladas, asociadas a la inestabilidad residual del sistema frontal que afecta la región patagónica.

¿Cómo seguirá el tiempo esta tercera semana de diciembre?

De cara a mañana lunes, mientras el sol comenzará a imponerse nuevamente en el centro del país, persistirá el mal tiempo en gran parte del norte argentino. En esa región, 10 provincias continuarán bajo alerta amarilla por tormentas, con sectores de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes bajo alerta naranja.

Mañana lunes 15 será el día en que finalmente llegue el alivio térmico a gran parte del norte del país.

El lunes será el día en que el alivio térmico llegue finalmente a gran parte del norte del país, dejando atrás las jornadas más sofocantes. Solo algunas localidades del noroeste y extremo norte podrían registrar temperaturas máximas cercanas a los 30 °C.

En el sur del país, las condiciones más adversas estarán asociadas a vientos fuertes en el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h, generando posibles complicaciones.

Durante el martes, se consolidará un escenario más estable con la instalación de altas presiones en gran parte del territorio nacional. El viento sur será protagonista, aportando una jornada agradable en el centro y norte del país, con temperaturas moderadas.

La actividad de lluvias quedará restringida al extremo sur y al extremo noreste del país. En la provincia de Misiones, la tendencia será a una mejora gradual hacia la tarde, con disminución de la inestabilidad.

Ráfagas de viento para el martes 16 de diciembre a las 15 h, según el modelo ECMWF.

Ese mismo martes, la circulación de vientos en la Patagonia favorecerá un rápido ascenso térmico en el norte, mientras que en el oeste de Santa Cruz las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h, manteniendo condiciones ventosas intensas.

El miércoles, con el desplazamiento del centro de altas presiones hacia Uruguay, se favorecerá el retorno de los vientos del sector norte en el centro y norte del país. Aun así, persistirán condiciones mayormente estables.

La excepción se dará en el noroeste argentino y el norte de la Patagonia, donde las temperaturas máximas podrían volver a valores cercanos a los 35 °C, anticipando un nuevo repunte térmico.

Un frente frío podría activar tormentas principalmente en la costa atlántica desde la noche del miércoles.

Hacia la noche del miércoles, un nuevo sistema comenzará a afectar el sur de la Patagonia, y un débil frente frío podría generar cierta inestabilidad en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Según los principales modelos meteorológicos, este frente podría dar lugar a tormentas en la costa atlántica durante el jueves, antes de desplazarse hacia el océano Atlántico.

Finalmente, un nuevo frente frío podría formarse el viernes en el norte de la Patagonia, avanzando hacia el norte durante el fin de semana y extendiendo el patrón de inestabilidad en el fín de semana previo a la Navidad.