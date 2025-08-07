Diputados: la oposición rechazó cinco decretos delegados firmados por Milei

Los bloques de ese sector avanzaron en sesión especial con un temario que incomoda a la Casa Rosada. Durante la tarde se aprobó una iniciativa para aumentar el financiamiento en las universidades públicas

La oposición impuso su agenda en la Cámara de Diputados y avanzó con una serie de temas que el Gobierno cuestiona por su costo fiscal. Lo hizo en la sesión especial de este miércoles, en el que los temas sobresalientes fueron un proyecto para aumentar el financiamiento a las universidades públicas y declarar la emergencia en pediatría, con el objetivo de asegurar partidas para el hospital Garrahan.

También se aprobó un emplazamiento, esto es, una fecha específica para que la comisión de Presupuesto emita dictamen en el proyecto aprobado por el Senado para repartir los Aportes al Tesoro Nacional (ATN), fondos que los gobernadores de las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo Nacional. Será el miércoles 13 de agosto a las 12 horas. Es otra iniciativa que el presidente Javier Milei rechaza.

Así, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores lograron marcarle agenda al oficialismo y avanzar hacia la aprobación de cada una de las iniciativas. El oficialismo utilizó el mismo argumento para rechazar los proyectos: “nadie dice de dónde va a salir la plata”, sintetizó el presidente de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. La sesión especial comenzó al mediodía y se estima que el debate se extenderá hasta la madrugada.

Afuera del Congreso volvieron a producirse incidentes, cuando confluyeron distintas protestas que la policía dispersó con crudeza, en un operativo que aplicó el protocolo antipiquetes utilizando camiones hidrantes, gases y un enorme despliegue de fuerzas federales

Desde el oficialismo cuestionan el “oportunismo” de avanzar con estos temas a días del inicio formal de la campaña electoral nacional y advierten sobre el costo fiscal de las propuestas.

En el comienzo de la jornada, el presidente Javier Milei siguió de cerca el debate parlamentario desde la Quinta de Olivos.