Día del Maestro: por qué se celebra hoy, jueves 11 de septiembre

La fecha recuerda a un referente clave de la educación en nuestro país. En Argentina, el Día del Maestro se celebra cada 11 de septiembre como homenaje a una de las figuras más importantes de la historia nacional: Domingo Faustino Sarmiento.

El 11 de septiembre de 1888 murió en Paraguay Sarmiento, expresidente, escritor, periodista y considerado el “Padre del aula”. Por eso, se eligió ese día para reconocer la labor de los docentes en todo el país.

Algunos de los aportes más significativos de Sarmiento a la educación:

Impulsó la creación de escuelas públicas en todo el territorio.

Fomentó la formación docente con las primeras escuelas normales.

Defendió la alfabetización como herramienta de progreso social.

Promovió la educación como derecho universal.

De esta manera, cada 11 de septiembre se recuerda la figura de Sarmiento y se celebra a quienes continúan su legado en las aulas. El Día del Maestro en Argentina no solo homenajea al prócer, sino también al trabajo diario de los docentes que forman a generaciones enteras.

Desde Análisis Litoral, hacemos extensivo nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los maestros y maestras, docentes y profesores, que con esfuerzo, vocación y compromiso siguen sembrando conocimiento, valores y esperanza en cada rincón del país.

