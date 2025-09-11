Cuadernos de las coimas: la Gendarmería confirmó la autoría de Centeno

Un peritaje oficial de la Gendarmería Nacional determinó que los ocho “cuadernos de las coimas” fueron efectivamente escritos de puño y letra por el chofer Oscar Centeno, quien registró en esas páginas los viajes en los que funcionarios kirchneristas habrían cobrado sobornos de empresarios para conservar contratos con el Estado.

El estudio también ratificó que las copias digitales difundidas por el diario La Nación coinciden de manera fiel con los originales que se encuentran bajo resguardo judicial, lo que fortalece la validez del material en el proceso judicial.

Sin embargo, los peritos señalaron puntos oscuros: el cuaderno número 5 continúa desaparecido y el cuaderno 3 presenta enmiendas y tachaduras que impiden atribuir con total certeza cada una de sus anotaciones. Estas inconsistencias alimentan las dudas en un expediente que desde su inicio fue objeto de acusaciones de manipulación y “lawfare”.

La pericia estuvo a cargo del comandante mayor Nelson Víctor Vallejos y de la segunda comandante Lilia Patricia Sendra Schamne, ambos calígrafos públicos de la División Documentología y Pericias Caligráficas de la Dirección de Criminalística de Gendarmería Nacional.

Este informe se suma a un expediente judicial de alto voltaje político, ya que los “cuadernos” fueron el eje de una de las investigaciones de corrupción más resonantes de la última década en Argentina, involucrando a exfuncionarios y a poderosos empresarios de la obra pública.