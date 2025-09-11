Mauricio Retamar, presidente del Partido Libertario Concordia, saludó a los docentes en su día

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, Mauricio Retamar, presidente del Partido Libertario Concordia, envió un afectuoso saludo a todos los docentes, reconociendo la labor fundamental que cumplen en la formación de generaciones y en la construcción de una sociedad más justa y con mayores oportunidades.



“Ser maestro es una de las tareas más nobles, porque implica no solo transmitir conocimientos, sino también valores y ejemplos de vida. Es una vocación que deja huellas imborrables en cada alumno”, destacó Retamar.





Asimismo, remarcó que la educación es la herramienta más poderosa para garantizar la libertad y el progreso social, y que sin el compromiso de los maestros ese camino sería imposible.



En su mensaje, Retamar expresó:

“Quiero hacer llegar mi reconocimiento y gratitud a cada docente que, con esfuerzo, dedicación y pasión, contribuye día a día a que nuestros niños y jóvenes tengan un futuro mejor. Gracias por su entrega, por su compromiso y por mantener viva la llama del conocimiento”.



Finalmente, hizo hincapié en la importancia de acompañar a los docentes con mejores condiciones de trabajo y con políticas que valoren verdaderamente su esfuerzo, recordando que “invertir en educación es invertir en el futuro de la Nación”.