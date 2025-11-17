“DESCUBRI LO NUESTRO Y VALORÁ LO QUE SOMOS”

La Biblioteca “Julio Serebrinsky” se une a la celebración de la Semana de los Museos y el Patrimonio organizado por la Coordinación de Museos y Gestión Patrimonial de la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR, quienes definieron el lema del evento, y que da título a esta nota. La biblioteca suma su participación con el propósito de resaltar el valor histórico, cultural y educativo del libro y de las bibliotecas como espacios de conservación del conocimiento.

En este marco el día 17 de noviembre estará abierta en el horario especial destinado a la Semana de los Museos de 18:00 a 22:00

Se destacan dos actividades:

A las 20:00hs se llevará a cabo un Conversatorio sobre “La Historia de la Cooperativa y la Biblioteca” con la participación del Dr. Marcelo Spinelli, Sra María Julia Ibarguren y Sra Cristina Onchiniuk.

Y por otra parte habrá una Exposición denominada “Del papiro al e-book” la cual se podrá recorrer en el horario de 18 a 22 y contará con la guía del personal de la biblioteca.

El conversatorio propuesto permitirá a los asistentes conocer la historia de la Cooperativa Eléctrica de Concordia Ltda. y de su Biblioteca, rescatando la memoria institucional, su origen, desarrollo y aporte a la comunidad.

Además, se propone una instancia interactiva (exposición) dedicada a la evolución del libro a lo largo del tiempo, desde los manuscritos y rollos antiguos hasta el libro digital, destacando su importancia como herramienta de transmisión del saber.

Como actividad complementaria, se prevé realizar una recorrida guiada por las instalaciones de la Biblioteca, con el fin de que los visitantes conozcan su organización, sus colecciones, servicios y espacios, valorando su rol dentro de la Cooperativa y de la comunidad.

