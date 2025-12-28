Demolieron las cabinas del peaje Yeruá sobre la Ruta 14

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las cabinas de la Estación de Peaje Yeruá, ubicada sobre la Ruta Nacional 14 en el departamento Concordia, comenzaron a ser demolidas el viernes y los trabajos continuaron durante la jornada de este sábado 27 de diciembre.Según se pudo observar, un total de cinco cabinas fueron completamente derribadas, quedando únicamente una en pie. Las imágenes del lugar muestran cómo las máquinas avanzaron sobre las instalaciones que durante años formaron parte del sistema de cobro en ese corredor vial estratégico del litoral argentino.

De acuerdo a versiones extraoficiales recogidas en el lugar, en el sitio podrían instalarse en el futuro cabinas de Telepeaje. Sin embargo, hasta el momento no se informaron plazos concretos para una eventual reanudación del cobro del peaje ni precisiones sobre cómo se instrumentará ese sistema.

En paralelo, también persiste la incertidumbre respecto a la reorganización del mantenimiento, los servicios viales y la operatividad general de la Ruta 14, luego de que el Gobierno Nacional adjudicara la concesión a la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. Por ahora, no hubo comunicaciones oficiales que aclaren cómo será la transición ni qué cambios se implementarán en el corto plazo.

Fuente: Diario Río Uruguay