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En política, las casualidades existen. Pero cuando aparecen Cristina Kirchner, Daniel Hadad, Sergio Massa, Axel Kicillof y un posible armado electoral rumbo a 2027, la palabra “casualidad” empieza a quedar incómoda.

Por estas horas circula la versión de que Cristina habría recibido a Daniel Hadad en su departamento de San José 1111. Y si la reunión ocurrió, la pregunta aparece sola: ¿qué busca Hadad hablando con Cristina y qué busca Cristina recibiéndolo?

Hadad, dueño de Infobae, viene siendo mencionado alrededor de posibles movimientos hacia un espacio de derecha. Un armado que, en principio, no necesitaría del peronismo. Y en paralelo aparece otro nombre que empieza a generar ruido: Jorge Brito, presidente de River, a quien algunos allegados le atribuyen la posibilidad de explorar una candidatura presidencial en 2027.

Mientras tanto, el peronismo intenta ordenar su propio tablero con Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof sentados en la misma mesa de conversaciones.

Pero hay más.

Hadad fue visto cenando en Roldán, restaurante de José Luis Manzano y Daniel Vila, junto a periodistas. En otra mesa estaba Sergio Massa con distintos diplomáticos y exfuncionarios: Gustavo Figueroa, exembajador en Londres; Santiago Villalba, excónsul en Nueva York; Eduardo Zuain, exembajador en Rusia y exvicecanciller; y Gustavo Zudegala, exembajador en Colombia, entre otros.

Dos mesas, distintos actores y un mismo escenario político: el 2027 empieza a moverse mucho antes de lo esperado.

Y volvamos a Cristina.

Si Hadad está pensando un armado de derecha, ¿para qué reunirse con Cristina? ¿Información? ¿Diálogo? ¿Una señal? ¿O simplemente saber qué está mirando la expresidenta?

Porque quizás la pregunta no sea qué necesita Hadad de Cristina, sino qué necesita Cristina saber de Hadad.

¿La visita a San José 1111 suma o resta para lo que viene?

Por ahora, es todo un interrogante.

Pero en política, cuando Cristina abre la puerta, conviene mirar quién entra… y qué deja sobre la mesa cuando se va.