Contrabando de neumáticos: imputaron a exjefe policial e involucran a expiloto de TC

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El contrabando de neumáticos en Entre Ríos quedó bajo la lupa de la Justicia Federal tras una investigación que reveló una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de cubiertas de origen chino desde Paraguay para su posterior comercialización en distintos puntos de la provincia.

La causa involucra a comerciantes, transportistas, un exjefe de un puesto caminero y un expiloto de TC Pista, quienes fueron señalados como integrantes de una compleja maniobra que, según la investigación, operó durante varios años.

La pesquisa comenzó a mediados de 2022, cuando la Policía Federal recibió una denuncia que advertía sobre el ingreso clandestino de neumáticos fabricados en China. En ese momento, el conflicto que paralizaba las principales plantas del país había disparado la demanda y favorecido el crecimiento del mercado ilegal.

A partir de esa presentación, los investigadores desplegaron tareas de inteligencia, seguimientos, vigilancias, registros fotográficos, filmaciones e intervenciones telefónicas: la recopilación de pruebas permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que presuntamente eludía los controles aduaneros para abastecer comercios entrerrianos con cubiertas ingresadas de manera ilegal.

Cómo funcionaba la maniobra

Según la investigación, los neumáticos eran adquiridos en Paraguay e ingresaban al país ocultos en los ejes de camiones como ruedas de auxilio o debajo de compartimientos de acoplados y semirremolques.

Una vez dentro del territorio argentino, eran reemplazados por cubiertas usadas o inutilizables en una maniobra conocida como “desarme”, con el objetivo de evitar sospechas durante el regreso de los vehículos.

El principal proveedor señalado en la causa es José Roberto de la Pasión, comerciante de Chajarí y excandidato a concejal por el Frente Renovador en 2015. De acuerdo con el expediente, habría desarrollado un importante circuito de comercialización de neumáticos de origen chino que luego eran distribuidos en Paraná, General Ramírez, Chajarí, Villa del Rosario, Colonia Freitas y otras localidades entrerrianas.

Los allanamientos realizados en distintos comercios permitieron secuestrar más de 2.100 cubiertas presuntamente ingresadas de manera ilegal, valuadas en alrededor de 88 millones de pesos.

El rol de una empresa y la situación del piloto

Uno de los principales puntos de venta identificados por los investigadores fue Marcos Neumáticos SRL, con sede en General Ramírez y sucursales en Paraná y Chajarí. Durante los procedimientos se incautaron 560 neumáticos sin documentación que acreditara su importación legal, con un valor estimado en 38.801.657,94 pesos.

Dentro de la empresa, los investigadores ubicaron a Damián Markel, de 27 años, como una pieza clave en la adquisición, comercialización, control de stock y transporte de las cubiertas. Además de integrar el negocio familiar, desarrolla una carrera deportiva en el TC Pista, categoría previa al Turismo Carretera.

Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente lo muestran dialogando con el proveedor y con transportistas sobre el traslado de los neumáticos y los controles en ruta. En una de las conversaciones, tras conocer que Gendarmería realizaba inspecciones, sugirió modificar el recorrido para evitar inconvenientes y advirtió: “Si nos agarran, vamos a estar 26 horas en cana, boludo”.

Por esos hechos fue procesado por el delito de encubrimiento de contrabando agravado por la habitualidad y la Justicia dispuso un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes.

Sospechas sobre protección policial

La investigación también puso el foco sobre la posible existencia de protección por parte de funcionarios encargados de los controles.

En ese contexto, fue imputado Esteban Silva Müller, exjefe del puesto caminero de Paso Cerrito, ubicado en un sector estratégico del corredor que conecta Entre Ríos con Corrientes.

Los investigadores sospechan que el exfuncionario policial habría recibido sobornos para permitir el paso de los camiones sin atravesar los controles habituales, una hipótesis que continúa siendo investigada dentro del expediente judicial.

En total, 17 personas quedaron involucradas en la causa, que busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y establecer el alcance de una maniobra que, según la investigación, abasteció durante años el mercado ilegal de neumáticos en distintas localidades entrerrianas.Fuente: Elonce