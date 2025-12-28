Con una gran celebración, inauguraron el remodelado Aeropuerto de Rosario: “Esta obra la hizo la provincia, cuando no se roba la plata alcanza”

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Este sábado se realizó el acto de inauguración de las obras de ampliación de la estación aérea local iniciadas en septiembre. Además de una propuesta musical y de paracaidismo, sortearon vuelos internacionales: “Estamos muy contentos de tener el aeropuerto que nos merecemos”, agregó el mandatario provincial

Este sábado 27 de diciembre quedó inaugurada la obra de remodelación del aeropuerto Islas Malvinas –que reabre el lunes 29–con una fiesta popular que incluía diversas propuestas, como el programa “Santa Fe Acá”, un espacio dedicado a los Juegos Suramericanos 2026 y presentaciones musicales a cargo de la cantante Sofía Gazzaniga y del legendario grupo Vilma Palma e Vampiros, entre otras actividades previstas como destrezas en el aire y paracaidismo.

La intervención demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiada íntegramente con recursos provinciales, e incluyó la repavimentación integral de la pista principal y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento. Tras la inauguración, el aeropuerto retomará su operatoria regular el lunes 29 de diciembre.

“Estamos muy contentos de tener el aeropuerto que nos merecemos”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro luego del corte de cintas. Y agregó: “Hemos hecho una inversión muy importante, se planificó durante mucho tiempo y hoy tenemos un aeropuerto moderno que le abre los brazos de Rosario y Santa Fe al mundo”.

Y criticó las gestiones nacionales de Alberto Fernández y Javier Milei: “Hemos llevado adelante convenios con los gobiernos actuales y el anterior, que se cayeron. No cumplieron con lo prometido. Esta obra la hizo la provincia. Hicimos un gran esfuerzo porque entendimos que valía la pena. Cuando no se roba, la plata alcanza”.

A su vez, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, expresó en su discurso: “Hay que celebrar esto que somos Santa Fe, no es solamente el gobierno, es esta provincia valerosa. Cuando nos cerraron la puerta en Buenos Aires dijimos: la vamos a hacer nosotros, y nos decían que era imposible hacerla en 90 días, y fueron ingenieros, empresarios, obreros y transportistas de esta provincia los que encararon esta obra”.

El Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini expresó: “En esta provincia, en este modelo de Santa Fe, nosotros tuvimos la decisión de llevar adelante esta obra. Y hay que decirlo con respeto, no hay un solo peso federal del Gobierno Nacional en esta obra, todo recursos de los santafesinos”.

Obras clave para la conectividad aérea

Los trabajos comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, una intervención central para garantizar operaciones seguras y eficientes de aeronaves de gran porte. También se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación, que mejora la visibilidad y optimiza las condiciones operativas en horarios nocturnos y con meteorología adversa.

En el área terminal, se amplió la denominada terminal flexible, que ahora suma más de 10.500 metros cuadrados. La obra incluyó la incorporación de dos mangas, nuevas escaleras mecánicas y la renovación integral del sector internacional, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo.

Como parte del proyecto, también se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, uno de los accesos estratégicos al aeropuerto, una mejora clave para la circulación y la integración del predio con la trama urbana y metropolitana.

Con esta inauguración, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas inicia una nueva etapa, con infraestructura renovada y condiciones operativas acordes a los estándares actuales de la aviación comercial, reforzando el rol de Rosario como nodo aéreo del centro del país.

El festejo

Este viernes, a horas de la gran celebración, el gerente del aeropuerto, Pío Drovetta adelantó que se sortearían pasajes de vuelos internacionales, entre quienes asistieran. Los sorteos incluirán “distintos vuelos a Cabo Frío, Río de Janeiro, Punta Cana y Madrid”.

Además, se presentó “una obra de arte”: “Es la camiseta argentina más grande, se llama Huella Infinita”, anunció. “Queremos que todos se apropien del aeropuerto, que no sea para determinadas personas”.

Por último, también confirmó que se proyecta la instalación de un shopping.