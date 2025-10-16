CON UN APORTE DE 122 ESPECIES, CEYDAS PARTICIPÓ EN ENTRE RÍOS DE UNA JORNADA MUNDIAL DE AVISTAJE DE AVES

El evento denominado October Big Day (Gran Día de Octubre de la Observación de Aves) congrega a los observadores de aves de todo el mundo. Un equipo de la organización entrerriana participó del mismo y halló 122 especies. Urutaú, Frutero Azul y Burlisto Cola Castaña figuran entre las más destacadas.

Un equipo de 7 avistadores de la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) participó el pasado sábado 11 de octubre del October Big Day, evento organizado por el Laboratorio de Ornitologia de la Universidad de Cornell (EEUU) mediante su proyecto de ciencia ciudadana Ebird, y que convoca a observadores de aves de todo el mundo a contabilizar todas las aves posibles en un día.

Entre las especies más relevantes halladas en la jornada, se destacan el legendario Urutaú (Nyctibius griseus) –misteriosa ave nocturna – el bellísimo Frutero Azul (Stephanophorus diadematus) –considerado Monumento Natural de Entre Ríos- y el raro Burlisto Cola Castaña (Myiarchus tyrannulus).

“Resultó una experiencia única y muy enriquecedora no solo por las aves observadas sino también por el trabajo en equipo” explicó @roman9850 , miembro de CEYDAS. El avistaje se desarrolló en la zona de San Jaime de la Frontera, el arroyo Tunas y el río Mocoretá (departamento Federación) y en Colonia Ayuí (departamento Concordia).