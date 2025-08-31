Colapinto en el GP de Países Bajos de F1: sobrepasos, una sólida tarea y la actitud de Gasly que lo perjudicó

En la vuelta 55 la carrera se detuvo nuevamente por el accidente de Charles Leclerc (Ferrari) luego del toque que recibió de Kimi Antonelli (Mercedes). El monegasco quedó afuera por los daños en su auto y el italiano recibió 15 segundos de penalización. Franco ingresó a boxes para cambiar las gomas, pero el equipo tuvo una mala gestión con Colapinto, a quien le pusieron gomas del compuesto medio y regresó a pista en la 15ª colocación.

Una nueva detención de Bortoleto le permitió a Colapinto avanzar un lugar. En tanto que en la lucha por el puesto 13º, se tocó con Esteban Ocon (Haas). Mientras que el abandono de Lando Norris (McLaren) por la falla en su motor le permitió a Colapinto adelantar otro puesto.

Por la tercera neutralización para retirar el McLaren de Norris, Colapinto hizo una tercera detención y le pusieron gomas blandas. En el reinició el argentino superó a Hülkenberg quien venía con sus gomas desgastadas. Nuevamente quedó detrás de Gasly quien fue superado por el argentino, aunque el francés demoró en dejarle la posición ya que venía con ritmo más lento. Al respecto, Franco habló luego de la carrera e indicó que “siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.

Colapinto ganó cuatro puestos en pista en la competencia neerlandesa y avanzó otro por la penalización a Antonelli. Plasmó su mejor resultado con Alpine y superó el puesto 13º que ocupó en Mónaco y Canadá. Si Alpine hubiese cumplido con una buena segunda detención y hubiese sido antes la orden para que Gasly le ceda su lugar, Franco podría haber terminado entre los diez primeros y cosechar un punto para la escudería francesa.

https://www.espn.com.ar/core/video/iframe?id=15615814&endcard=false&omniReportSuite=wdgespge

En cuanto a su ritmo, si bien lo superó en pista dos veces a Gasly, Colapinto también ratificó su andar en los relojes. La telemetría arrojó en el momento en que ambos estuvieron con las gomas duras, Franco se quedó con el mejor tiempo en 1m16s428 (giro 34º), contra 1m16s520 (49ª ronda). Fue en el segundo parcial (stint) de la carrera. El argentino ingresó en la 20ª vuelta a hacer su primera parada y el francés en la 24ª.

Franco respondió en pista a las declaraciones del viernes del asesor ejecutivo y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore. El argentino podría haber quedado en la zona de puntos con el peor auto de la categoría.

La competencia fue ganada por Oscar Piastri (McLaren), quien se alejó en la punta del campeonato ante la deserción de Norris. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo. Tercero resultó Isack Hadjar (Racing Bulls), quien consiguió su primer podio en la Máxima.

El campeonato no tendrá descanso y el próximo fin de semana continuará con el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo de Monza, el lugar donde Franco Colapinto debutó en 2024 con Williams en la Fórmula 1.

El argentino largó 16º y culminó undécimo en Zandvoort. Por qué podría haber terminado más adelante. El análisis de su competencia

*El sobrepaso de Colapinto a Gasly

El pilarense largó en el 16º puesto con neumáticos blandos, esos que logran más rápido la adherencia en pista, pero que más rápido se degradan. En la partida ganó un lugar ya que junto con su compañero, Pierre Gasly, aprovecharon la mala largada del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber).

Franco capitalizó la goma blanda para reducir la diferencia con Gasly (compuesto medio), al que superó en la recta principal en la sexta vuelta. Aunque diez giros más tarde, le ordenaron al argentino devolverle la posición al francés y Colapinto acató el mandato.

En la vigésima ronda Colapinto ingresó a los boxes para hacer su primera parada y le pusieron gomas duras, esas que demoran más en tomar adherencia al asfalto, pero que más duran. Fue una rápida detención de Alpine. El bonaerense volvió a pista en el 19º puesto, pero ganó un lugar ante la parada de Bortoleto.

Luego el argentino avanzó otro puesto en el clasificador ya que Lewis Hamilton (Ferrari) se chocó en la curva peraltada en la zona opuesta. La carrera fue neutralizada para retirar y Franco capitalizó la detención de Nico Hülkenberg (Sauber).

Colapinto mantuvo un buen ritmo y se le acercó a Gasly en la lucha por la 14ª posición. Cabe destacar que Franco ganó otras dos colocaciones por las detenciones de Liam Lawson (Racing Bulls) y Carlos Sainz (Williams).

Promediando la carrera Franco se mantuvo detrás de Gasly. Si bien quedó a menos de un segundo (rondó las 6/7 décimas) y pudiendo activar el DRS, no logró quedar lo demasiado cerca para poder plasmar un sobrepaso. El objetivo del pilarense fue el 13º puesto ante la parada de Fernando Alonso (Aston Martin).

