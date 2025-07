Carta de directores de escuelas de Concordia, tras presunto desvío de más de $100 millones en comedores escolares

“Ante la información que circula sobre la investigación en curso respecto a los Comedores Escolares del Departamento Concordia y el desempeño de la señora Silvina Murúa como Coordinadora, queremos realizar algunas aclaraciones con respaldo normativo y administrativo”, dice una nota que hiceron circular los autores de la misma , tambien reproducida por un medio local este viernes.

Son 6 los directores de escuelas de Concordia que expusieron lo que ido sucediendo desde que Silvina Murúa asumió la coordinación de Comedores Escolares. “Se inició un proceso de retiro de tarjetas Sidecreer a los directivos escolares, para ser entregadas a personas designadas como “tarjeteros”, sin mediar irregularidades previas ni resolución administrativa que lo justifique”, aseguraron.

“La situación de desplazar a los directivos por ‘tarjeteros’ es inédita”, ampliaron más adelante y marcaron las consecuencias que esa decisión acarreó: “Los directivos perdieron el control sobre el uso de los fondos públicos asignados; se les impidió decidir sobre el menú, proveedores y personal del comedor; y, en algunos casos, se les prohibió el ingreso a la cocina escolar, lo que contradice el rol institucional que históricamente han cumplido”.

En otro tramo del comunicado, marcaron que “sobre la gestión de la señora Silvina Murúa: lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a los comedores escolares como la falta de personal, conflictos gremiales y deficiencias logísticas”.

Ante la información que circula sobre la investigación en curso respecto a los Comedores Escolares del Departamento Concordia y el desempeño de la Sra. Silvina Murúa como Coordinadora, queremos realizar algunas aclaraciones con respaldo normativo y administrativo.



Desde que la Sra. Silvina Murúa asumió la Coordinación de Comedores Escolares, se inició un proceso de retiro de tarjetas Sidecreer a los directivos escolares, para ser entregadas a personas designadas como “tarjeteros”, sin mediar irregularidades previas ni resolución administrativa que lo justifique. Esta práctica vulnera el espíritu del sistema descentralizado de administración de comedores escolares, establecido por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, que asigna a cada establecimiento educativo la responsabilidad de gestionar los fondos mediante la tarjeta Sidecreer. Al verse despojados de las tarjetas muchos directivos han presentado los reclamos y quejas correspondientes a sus superiores sin recibir respuestas ni revertir la situación.



La situación de desplazar a los directivos por “tarjeteros” es inédita, no se ve respaldada por ninguna normativa vigente, y por el contrario desconoce o tergiversa lo expresado en ella.



Desde el Convenio Marco firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social (hoy Capital Humano) y el Consejo General de Educación firmado en 2022 sobre el funcionamiento de los comedores escolares se expresa “El personal directivo de cada establecimiento educativo tendrá a su cargo la administración de los bienes y recursos financieros asignados por el Estado Provincial al servicio.”



Consecuencias de esta medida:

Los directivos perdieron el control sobre el uso de los fondos públicos asignados.

Se les impidió decidir sobre el menú, proveedores y personal del comedor.

En algunos casos, se les prohibió el ingreso a la cocina escolar, lo que contradice el rol institucional que históricamente han cumplido.



Normativa vigente ignorada: La Resolución N.º 267/2025 del Ministerio de Desarrollo Humano, que instruye una información sumaria por irregularidades detectadas en 37 escuelas de Concordia, no contempla la figura de “tarjetero” como cargo formal ni habilita el desplazamiento de directivos sin causa justificada. Por el contrario, dicha resolución busca precisar responsabilidades administrativas y patrimoniales ante un presunto desvío de más de $100 millones de pesos.



Sobre la gestión de la Sra. Silvina Murúa: Lejos de resolver los problemas estructurales que afectan a los comedores escolares —como la falta de personal, conflictos gremiales y deficiencias logísticas—, su gestión introdujo nuevas irregularidades:

Cambios compulsivos de proveedores.

Presuntos sobreprecios y facturación inflada.

Falta de rendiciones claras y documentación respaldatoria.



Situación del personal de cocina con fueros gremiales: Otro aspecto crítico es el manejo del personal de cocina que posee fuero gremial, quienes se consideran inamovibles por contar con una protección especial establecida en la Ley de Asociaciones Sindicales N.º 23.551. Esta normativa garantiza que los delegados gremiales y trabajadores con fueros no pueden ser trasladados, despedidos ni modificados en sus condiciones laborales sin autorización judicial.



Sin embargo, en la práctica, esta protección ha sido utilizada como escudo para evitar cualquier tipo de reorganización o mejora en el funcionamiento de los comedores, generando tensiones con los directivos que no tienen potestad para intervenir ante situaciones de incumplimiento o falta de colaboración.



Nuestro compromiso: Los directivos escolares hemos asumido históricamente la gestión de los comedores sin beneficios personales, por convicción pedagógica y compromiso social.



Reivindicamos el principio de que “con hambre no se puede pensar”, y exigimos que se respete nuestra idoneidad profesional y el marco normativo vigente.



Solicitamos que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos, se restituya la administración descentralizada a los establecimientos educativos, y se investigue con rigor cualquier accionar que haya vulnerado los derechos de nuestros estudiantes.



Celeste E. Echandia – Directora de la UENI N°3 “Primeros pasos”

Mariana Bodean – Rectora de la Escuela Secundaria N° 23 “República Oriental del Uruguay”

Marina Soto – Rectora de la Escuela Secundaria N° 8 “Don Augusto Niez”

Risso, Roxana Gabriela – Directora Escuela N°6O “General Manuel de OLAZABAL”

Selva Marina Sanchez – Rectora de la Escuela Secundaria N° 22 “Mariano Moreno”

Eduardo Ibarrola – Rector de la Escuela Secundaria N°4 “Damián Pedro Garat” de Villa Adela

Es justo aclarar que según información a la que accedió este medio, el retiro de las tarjetas Sidecreer a algunos directores escolares se habría motivado, en parte, por inconsistencias detectadas en las rendiciones de gastos presentadas por los propios responsables. Entre los rubros observados se identificaron consumos no compatibles con la finalidad alimentaria del programa, como por ejemplo artículos suntuarios —champagne, sidras, vinos costosos, entre otros—, así como también casos en los que algunos directivos hacían ostentación de más de un vehículo personal. Esta situación habría contribuido a la decisión administrativa de designar intermediarios (“tarjeteros”) en el manejo de fondos, medida que generó el reclamo de los firmantes del presente comunicado. Todo lo expresado es con la sola intencion ni de justificar ni observar el manejo que habrian tenido posteriormente los tarjeteros.

Redaccion Analisis Litoral