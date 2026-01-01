Bienvenido 2026: el mundo recibió el nuevo año con cebraciones llenas de luces y color

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Las capitales más importantes mostraron todo su colorido para darle un abrazo al año que comienza

El Año Nuevo 2026 se celebra en todo el mundo y las imágenes recorren las redes sociales. Desde islas del Pacífico hasta grandes capitales, los festejos dejaron espectáculos masivos, cifras impactantes y postales icónicas que marcaron el inicio del nuevo año.

El primer territorio en despedir 2025 fue Kiritimati, isla del océano Pacífico perteneciente a la República de Kiribati. Allí, el 2026 llegó con un show de fuegos artificiales que iluminó el cielo y convirtió al lugar en el punto inicial del calendario mundial.

Una hora más tarde, Nueva Zelanda dio la bienvenida al nuevo año. La ciudad de Auckland concentró a miles de personas en el paseo marítimo, donde el tradicional espectáculo de pirotecnia tuvo como eje la Sky Tower, uno de los íconos urbanos del país.

La llegada de los primeros minutos del nuevo año comenzó a extenderse por Asia, Medio Oriente y Europa. Y luego el reloj marcó las 12 en América.

En Río de Janeiro, Brasil, como de costumbre, las celebraciones fueron en la playa de Copacabana.

Amazing Happy New Year from Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/Gs6F7ZMClM — Travolax | Travel for Less (@travolax) January 1, 2026

En Estados Unidos, una de las más esperadas celebraciones sucedió en Nueva York, con el tradicional globo que desciende a medida que la multitud hace el conteo regresivo en medio de una lluvia de confeti.

La torre del Big Ben dio las campanadas para marcar la llegada del nuevo año en Londres, donde hubo un gran espectáculo de luces.

En Reino Unido, las campanadas del Big Ben dan la bienvenida al año 2026. Miles de personas se encuentran a las orillas del Támesis. #LasNoticiasDeFORO | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/OoNJ8LBz44 — N+ FORO (@nmasforo) January 1, 2026

Las celebraciones en Madrid se desarrollaron en la Puerta del Sol, donde miles de personas dieron la bienvenida al 2026. En Barcelona también tuvieron una combinación de juegos pirotécnicos y drones.

Las celebraciones en Madrid se desarrollaron en la Puerta del Sol, donde miles de personas dieron la bienvenida al 2026. En Barcelona también tuvieron una combinación de juegos pirotécnicos y drones.

🥳 ¡¡Feliz 2026!!



🔔🚇 Así sonaban anoche las campanadas con las 12 líneas de Metro en @telemadrid. pic.twitter.com/YSddozRxAx — Metro de Madrid (@metro_madrid) January 1, 2026

Como es tradición, en Berlín se iluminó la Puerta de Brandenburgo con fuegos artificiales y un espectáculo de iluminación para recibir al 2026. Y en todas las capitales del mundo le pusieron su onda.