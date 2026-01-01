Diario Análisis Litoral

Milei-dijo-que-será-reelecto

Javier Milei fue elegido como el segundo líder mundial más influyente por el portal británico The Telegraph

Redacción 1 enero, 2026
Gemini_Generated_Image_r22yyzr22yyzr22y

Adiós 2025: la Argentina que dejamos atrás, la que nos negamos a repetir

Redacción 31 diciembre, 2025
6389cd387324f_1200_675

La soja supera el 75% del área proyectada para la siembra

Redacción 30 diciembre, 2025

brasil.jpg_815021171
AME1403. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 31/12/2025.- Fotografía cedida por la Alcaldía de Río de Janeiro que muestra el monumento del Cristo Redentor y fuegos artificiales sobre la playa de Copacabana este miercoles, en Río de Janeiro (Brasil). Además del espectáculo pirotecnico, las celebraciones de Año Nuevo en Río incluyen espectáculos de drones y diversos artistas en escenarios a lo largo de todo el litoral carioca.

Bienvenido 2026: el mundo recibió el nuevo año con cebraciones llenas de luces y color

Redacción 1 enero, 2026
