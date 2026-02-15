WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sorprendió con una declaración sobre la existencia de extraterrestres.

El ex mandatario estadounidense Barack Obama volvió a encender una de las grandes incógnitas que intrigan a la humanidad al afirmar que los extraterrestres “son reales”, aunque se ocupó de desactivar de inmediato las versiones conspirativas más difundidas. La declaración se produjo durante una entrevista con el periodista Brian Tyler Cohen, quien le preguntó sin rodeos: “¿Son reales los extraterrestres?”.

La sorprendente respuesta de Barack Obama sobre los extraterrestres

La respuesta de Obama fue tan directa como inesperada. “Sí, son reales, pero no los he visto”, afirmó, antes de agregar con tono irónico: “Y no están siendo guardados en… ¿cómo se llama? ¡El Área 51!”. Según explicó, no existe ninguna instalación subterránea secreta con vida extraterrestre, “a menos que haya una conspiración enorme y la ocultaran incluso al presidente de Estados Unidos”.

Sus comentarios, pronunciados con una mezcla de humor y autoridad, representaron un rechazo explícito a las teorías que sostienen que el gobierno estadounidense esconde alienígenas en la base militar conocida como Área 51. Este enclave, ubicado en el desierto de Nevada, alimentó durante décadas todo tipo de especulaciones, especialmente desde la Guerra Fría, debido a su hermetismo y a los proyectos militares secretos que allí se desarrollaban.

Aunque el gobierno de Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia del Área 51, siempre sostuvo que la instalación se utiliza para probar aeronaves militares avanzadas y tecnología experimental, negando cualquier vínculo con ovnis o formas de vida extraterrestre.

Durante la charla, Cohen también le preguntó a Obama cuál era la pregunta que más deseaba que le respondieran al llegar a la Casa Blanca. Entre risas, el ex presidente confesó: “¿Dónde están los extraterrestres?”. El intercambio formó parte de una entrevista más amplia, en la que Obama reflexionó sobre su paso por el poder y su vida después de la presidencia.

En otro tramo distendido, el ex mandatario bromeó sobre la posibilidad de volver a ocupar un cargo público. Admitió que un intento de regreso a la política probablemente le costaría su matrimonio y aseguró, entre risas, que su esposa Michelle Obama lo dejaría si intentara volver a la arena política. La anécdota aportó un cierre liviano a una entrevista que, sin embargo, volvió a poner sobre la mesa una de las preguntas más fascinantes de la humanidad.